ΑρχικήΠολιτικήΤο Κίνημα Άλμα εγκαινιάζει επαρχιακές συγκεντρώσεις – «Η αλλαγή ξεκινά σε κάθε επαρχία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Κίνημα Άλμα εγκαινιάζει επαρχιακές συγκεντρώσεις – «Η αλλαγή ξεκινά σε κάθε επαρχία»

 17.10.2025 - 12:16
Το Κίνημα Άλμα εγκαινιάζει επαρχιακές συγκεντρώσεις – «Η αλλαγή ξεκινά σε κάθε επαρχία»

Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ανακοινώνει την έναρξη των πρώτων ανοιχτών επαρχιακών συγκεντρώσεων του, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην προσπάθειά του για ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία και ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, οι συγκεντρώσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία ενός χώρου ανοικτής συζήτησης και συμμετοχής, μέσα από τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να εκφραστούν, να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας, που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Από το Κάλεσμα Συμπόρευσης του περασμένου Μαΐου μέχρι σήμερα, το Άλμα έχει προχωρήσει σε σειρά κινήσεων που ενισχύουν τη θεσμική του υπόσταση και την πολιτική του παρουσία. Μεταξύ άλλων, έχει καταθέσει το Καταστατικό του για εγγραφή ως πολιτικό κόμμα, έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και στη συμμαχία Renew Europe, ενώ έχει δημοσιοποιήσει τις βασικές του πολιτικές θέσεις σε καίριους τομείς της δημόσιας ζωής.

Οι ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Λεμεσός: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 7μμ – Πολυχώρος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ (Αίθουσα Αμμόχωστος, Αναστάση Σιούκρη 3095)

Λευκωσία – Κερύνεια: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 7μμ – Οίκημα Άλμα (Προδρόμου 26, 2063, Στρόβολος)

Λάρνακα – Αμμόχωστος: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 7μμ – Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 16-18, 6016)

Πάφος: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, 7μμ – ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Επαρχιακό Τμήμα Πάφου (Υπολοχαγού Παπαγεωργίου 6)

Το Κίνημα σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για ενεργοποίηση των πολιτών και ανάδειξη της ανάγκης για επανεκκίνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή και τη συλλογική δράση.

«Η αλλαγή ξεκινά μέσα από τη συμμετοχή, τη συλλογική προσπάθεια και τη φωνή κάθε πολίτη. Η Κύπρος χρειάζεται επανεκκίνηση εδώ και τώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Με τις επαρχιακές συγκεντρώσεις, το Άλμα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του σε κάθε περιοχή της Κύπρου και να καλλιεργήσει μια άμεση, συμμετοχική σχέση με την κοινωνία, ενόψει των επόμενων πολιτικών του βημάτων.

