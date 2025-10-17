Ισραήλ: «Μπλόκο» στην είσοδο Τούρκων διασωστών στη Γάζα μέχρι την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς

Σύμφωνα με δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου στην Jerusalem Post, οι 81 διασώστες και ο βαρύς εξοπλισμός τους θα παραμείνουν εκτός συνόρων, μέχρι την επιστροφή των σορών.

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι «υπάρχει ένας αριθμός σορών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει άμεσα. Μια άλλη ομάδα γνωρίζει πού βρίσκονται, αλλά χρειάζονται εξοπλισμό και βοήθεια για να τις ανακτήσουν. Και υπάρχουν και κάποιες σοροί που πραγματικά δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι βέβαιο για τη δυνατότητα της Χαμάς να επιστρέψει σημαντικό αριθμό των σορών των ομήρων. «Αυτό που κάνει τώρα αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της συμφωνίας», σημειώνει.

Ακτιβιστές μπλόκαραν κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας

Σε ανάλογη κίνηση προχώρησαν και ακτιβιστές της ομάδας Tzav 9, που σήμερα (17.10.2025) εμπόδισαν τη διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής τους προς το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία και αρνείται να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατά», ανέφεραν οι ακτιβιστές, που διαμήνυσαν ότι η βοήθεια δεν μπορεί να συνεχιστεί όσο δεν υπάρχει συμφωνία. «Καμία βοήθεια δεν θα περάσει μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος πεσών», διαμήνυσε.

«Χρειάζεται χρόνος» απαντά η Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων θα απαιτήσει χρόνο.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, ορισμένες σοροί βρίσκονται θαμμένες σε κατεστραμμένες σήραγγες, ενώ άλλες παραμένουν κάτω από ερείπια κτηρίων που έχουν βομβαρδιστεί.

Οριοθέτηση «κίτρινης γραμμής» ασφαλείας στα βόρεια της Γάζας

Παράλληλα, οι IDF θα οριοθετήσουν φυσικά την «κίτρινη γραμμή», μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο στρατός παραμένει ανεπτυγμένος μετά την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία του Υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, η γραμμή θα σημειωθεί με ειδικό, συνεχές οπτικό σήμα προκειμένου να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για το όριο προσέγγισης. Πέραν του ορίου, θα απαγορεύεται η είσοδος σε μέλη της Χαμάς αλλά και πολίτες της Γάζας.

Σε κάθε προσπάθεια υπέρβασης της γραμμής, θα υπάρχει απάντηση με πυρά προειδοποίησης ή άμεση ανταπόκριση.

Ήδη, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, μονάδες του ισραηλινού στρατού έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά Παλαιστινίων που πλησίασαν στρατιώτες κοντά στην «κίτρινη γραμμή». Τα πυρά, σύμφωνα με τους IDF, είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα και στόχευαν να απομακρύνουν τους υπόπτους από την περιοχή προσέγγισης των ισραηλινών δυνάμεων.

