Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙσραήλ: «Μπλόκο» στην είσοδο Τούρκων διασωστών στη Γάζα μέχρι την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: «Μπλόκο» στην είσοδο Τούρκων διασωστών στη Γάζα μέχρι την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς

 17.10.2025 - 12:54
Ισραήλ: «Μπλόκο» στην είσοδο Τούρκων διασωστών στη Γάζα μέχρι την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς

«Όχι» στην είσοδο της τουρκικής αποστολής διάσωσης στη Γάζα, μέχρι την επιστροφή των σορών όλων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς λέει το Ισραήλ, που κατηγορεί την οργάνωση για παραβίαση της εκεχειρίας και των όρων της συμφωνίας ανταλλαγής.

Σύμφωνα με δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου στην Jerusalem Post, οι 81 διασώστες και ο βαρύς εξοπλισμός τους θα παραμείνουν εκτός συνόρων, μέχρι την επιστροφή των σορών.

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι «υπάρχει ένας αριθμός σορών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει άμεσα. Μια άλλη ομάδα γνωρίζει πού βρίσκονται, αλλά χρειάζονται εξοπλισμό και βοήθεια για να τις ανακτήσουν. Και υπάρχουν και κάποιες σοροί που πραγματικά δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι βέβαιο για τη δυνατότητα της Χαμάς να επιστρέψει σημαντικό αριθμό των σορών των ομήρων. «Αυτό που κάνει τώρα αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της συμφωνίας», σημειώνει.

Ακτιβιστές μπλόκαραν κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας

Σε ανάλογη κίνηση προχώρησαν και ακτιβιστές της ομάδας Tzav 9, που σήμερα (17.10.2025) εμπόδισαν τη διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής τους προς το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία και αρνείται να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατά», ανέφεραν οι ακτιβιστές, που διαμήνυσαν ότι η βοήθεια δεν μπορεί να συνεχιστεί όσο δεν υπάρχει συμφωνία. «Καμία βοήθεια δεν θα περάσει μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος πεσών», διαμήνυσε.

«Χρειάζεται χρόνος» απαντά η Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων θα απαιτήσει χρόνο.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, ορισμένες σοροί βρίσκονται θαμμένες σε κατεστραμμένες σήραγγες, ενώ άλλες παραμένουν κάτω από ερείπια κτηρίων που έχουν βομβαρδιστεί.

Οριοθέτηση «κίτρινης γραμμής» ασφαλείας στα βόρεια της Γάζας

Παράλληλα, οι IDF θα οριοθετήσουν φυσικά την «κίτρινη γραμμή», μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο στρατός παραμένει ανεπτυγμένος μετά την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία του Υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, η γραμμή θα σημειωθεί με ειδικό, συνεχές οπτικό σήμα προκειμένου να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για το όριο προσέγγισης. Πέραν του ορίου, θα απαγορεύεται η είσοδος σε μέλη της Χαμάς αλλά και πολίτες της Γάζας.

Σε κάθε προσπάθεια υπέρβασης της γραμμής, θα υπάρχει απάντηση με πυρά προειδοποίησης ή άμεση ανταπόκριση.

Ήδη, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, μονάδες του ισραηλινού στρατού έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά Παλαιστινίων που πλησίασαν στρατιώτες κοντά στην «κίτρινη γραμμή». Τα πυρά, σύμφωνα με τους IDF, είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα και στόχευαν να απομακρύνουν τους υπόπτους από την περιοχή προσέγγισης των ισραηλινών δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Το «φλεγόμενο σπίτι» που βάζει... φωτιά ενόψει Halloween: Η καλύτερη διακόσμηση που θα δείτε
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Ένα νέο all day μαγαζί «προσγειώνεται» στη Λευκωσία, φέρνοντας αέρα από Αθήνα - Πότε αναμένεται το opening - Φωτογραφίες
Έρχονται μειώσεις τις τιμές καυσίμων - Που κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Φοιτητικές χορηγίες: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίνημα Οικολόγων: Συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Κλείνουν τα ψηφοδέλτια σε Λευκωσία και Λεμεσό

 17.10.2025 - 12:30
Φόνος στη Λεμεσό: Ο Σταύρος Δημοσθένους το θύμα της άγριας δολοφονίας - Ανακοινώνει λεπτομέρειες το απόγευμα η Αστυνομία

Φόνος στη Λεμεσό: Ο Σταύρος Δημοσθένους το θύμα της άγριας δολοφονίας - Ανακοινώνει λεπτομέρειες το απόγευμα η Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Ο Σταύρος Δημοσθένους το θύμα της άγριας δολοφονίας - Ανακοινώνει λεπτομέρειες το απόγευμα η Αστυνομία

Φόνος στη Λεμεσό: Ο Σταύρος Δημοσθένους το θύμα της άγριας δολοφονίας - Ανακοινώνει λεπτομέρειες το απόγευμα η Αστυνομία

  •  17.10.2025 - 11:01
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες: Έξω από το σπίτι του θύματος η δολοφονία - Τον μετέφερε ο γιος του στο Νοσοκομείο

  •  17.10.2025 - 11:18
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αντόνιο Κόστα - Αντάλλαξαν απόψεις για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αντόνιο Κόστα - Αντάλλαξαν απόψεις για τη Μέση Ανατολή

  •  17.10.2025 - 11:48
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Κίνημα Οικολόγων: Συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Κλείνουν τα ψηφοδέλτια σε Λευκωσία και Λεμεσό

Κίνημα Οικολόγων: Συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Κλείνουν τα ψηφοδέλτια σε Λευκωσία και Λεμεσό

  •  17.10.2025 - 12:30
ΚΟΠ: Ανακοίνωση για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους - Η απόφαση για τους αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΟΠ: Ανακοίνωση για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους - Η απόφαση για τους αγώνες της Καρμιώτισσας

  •  17.10.2025 - 12:14
VIDEO: Απάντα ο Φειδίας - Γιατί ανακοίνωσε το κόμμα του φορώντας μύτη κλόουν

VIDEO: Απάντα ο Φειδίας - Γιατί ανακοίνωσε το κόμμα του φορώντας μύτη κλόουν

  •  17.10.2025 - 10:29
Ένα νέο all day μαγαζί «προσγειώνεται» στη Λευκωσία, φέρνοντας αέρα από Αθήνα - Πότε αναμένεται το opening - Φωτογραφίες

Ένα νέο all day μαγαζί «προσγειώνεται» στη Λευκωσία, φέρνοντας αέρα από Αθήνα - Πότε αναμένεται το opening - Φωτογραφίες

  •  17.10.2025 - 08:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα