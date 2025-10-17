Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αντόνιο Κόστα - Αντάλλαξαν απόψεις για τη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τη σημασία της συμφωνίας για τη Γάζα και την ανάγκη άμεσης και ολοκληρωμένης εφαρμογής της, σύμφωνα με τα 20 σημεία που έχει παρουσιάσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον κ. Κόστα για την πρόταση έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία είχε καταθέσει ο ίδιος κατά τη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ και παρουσίασε πρόσφατα και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυπριακή πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, την ανθρωπιστική διάσταση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση, και προσφέρει ένα συμπληρωματικό πλαίσιο εφαρμογής επιμέρους πτυχών του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι προτίθεται να παρουσιάσει αναλυτικά την κυπριακή πρωτοβουλία στους ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας πως η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ στην επόμενη φάση υλοποίησης της συμφωνίας είναι καθοριστικής σημασίας. Εξέφρασε, παράλληλα, την άποψη ότι η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, μπορεί να αποτελέσει όχημα για την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου της Ένωσης στην περιοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε, τέλος, τη σύγκληση της πρώτης Συνόδου ΕΕ-Αιγύπτου στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι η Αίγυπτος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πως η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο, όπως και με άλλα κράτη της περιοχής, είναι απαραίτητη για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη όπως προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμίευση του δεύτερου πακέτου χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι η στήριξη αυτή είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.