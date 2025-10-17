Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Γεωργίου – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, ώρα 11:00 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλιού.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Κοινοτητα Αγίου Λουκά του Ιατρού για άτομα με αναπηρίες.