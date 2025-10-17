Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

 17.10.2025 - 16:43
Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

Tην απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό επικύρωσε σήμερα η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού προηγουμένως τον δέχτηκε στο Συνοδικό της Μεγάλης Εκκλησίας στο Φανάρι. Η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Στο επίσημο ανακοινωθέν, αναφέρεται ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνεχίζοντας σήμερα, Παρασκευή, τις εργασίες της στο Φανάρι, ασχολήθηκε διεξοδικά με την έκκλητη προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο οποίος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον της Συνόδου, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση που οδήγησε στην έκπτωσή του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου.

Αναφέρεται επίσης ότι ο τέως Μητροπολίτης έγινε δεκτός στο Συνοδικόν της Μεγάλης Εκκλησίας, όπου του τέθηκαν ερωτήματα από όλα τα συνοδικά μέλη επί των αποδιδόμενων σε αυτόν κατηγοριών, στα οποία και προσπάθησε να απαντήσει.

Προστίθεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου, διαπιστώθηκαν ορισμένες παραλείψεις στη διαδικασία που ακολούθησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, σε σχέση με προβλέψεις του Καταστατικού της Χάρτου. Ωστόσο, όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν, όλα τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εξετάζοντας την ουσία της υπόθεσης, επικύρωσαν ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, «διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
Η ανάρτηση της Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Φοιτητική χορηγία: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο και τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της

 17.10.2025 - 16:26
Επόμενο άρθρο

Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

 17.10.2025 - 17:04
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

  •  17.10.2025 - 16:43
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

Εργοδότες: Ευελπιστούν σε «επιτυχή έκβαση του διαλόγου για ΑΤΑ» μετά τη συνάντηση με Υπουργούς

  •  17.10.2025 - 17:04
Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

  •  17.10.2025 - 14:20
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

  •  17.10.2025 - 15:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα