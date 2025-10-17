Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο και τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της

 17.10.2025 - 16:26
Φρίκη: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο και τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της

Μια 26χρονη από τη Λευκορωσία, η οποία αφού πείσθηκε να πάει στην Ταϊλάνδη για να εργαστεί ως μοντέλο, κατέληξε στη Μιανμάρ όπου δολοφονήθηκε προκειμένου να πάρουν τα όργανά της και να τα πουλήσουν στη «μαύρη αγορά».

Η Βέρα Κραβτσόβα, πέταξε στην Μπανγκόκ για να αναλάβει μια υποτιθέμενη δουλειά ως μοντέλο, αλλά απήχθη από μια βίαιη συμμορία και μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ.

Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».

Συνήθως, από τα θύματα αυτά αφαιρούνται τα διαβατήρια και τα κινητά τους τηλέφωνα και απειλούνται με αφαίρεση οργάνων ή αναγκαστική πορνεία.

Οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.

Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».

Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: in.gr

