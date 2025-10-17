ΗΠΑ: Σκύλος έβαλε φωτιά σε σπίτι πυροσβέστη – Δείτε το βίντεο

Ο David Sasser, πυροσβέστης στο Πυροσβεστικό Τμήμα του Chapel Hill και ιδιοκτήτης του Colton, δήλωσε πως ο σκύλος άρπαξε μία συσκευή, έσπασε την ασφάλεια και μάσησε τη μπαταρία, προκαλώντας άμεσα φωτιά.

Ο Sasser μοιράστηκε βίντεο από τις στιγμές που ακολούθησαν, μεταφέροντας την έκπληξη του ζώου:

«Τη δάγκωσε, και μπορείς να το δεις, ξαφνιάστηκε από αυτό, και μετά σκέφτηκε, “Ωχ, τι έκανα;”».

Ευτυχώς, η φωτιά περιορίστηκε και έσβησε μέσα σε λίγα λεπτά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο Sasser βρέθηκε άμεσα στο σπίτι. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, μόνο το χαλί υπέστη ζημιά από το περιστατικό.

Η προειδοποίηση του πυροσβέστη: Πώς να αποφύγουμε την ανάφλεξη

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων, οι οποίες τροφοδοτούν κινητά, παιχνίδια και σκούτερ, αν και ασφαλείς στη χρήση, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση.

Στο Durham δύο απορριμματοφόρα πήραν φωτιά επειδή απορρίφθηκαν μπαταρίες αντί να ανακυκλωθούν.

Για τον David Sasser, το περιστατικό με τον Colton έγινε η αφορμή να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με την ασφαλή χρήση των μπαταριών.

Ο ίδιος τόνισε τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας:

«Όταν ολοκληρώσετε τη φόρτισή τους, πρέπει πραγματικά να προσέχετε και να τις αποσυνδέετε. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τις αποθηκεύετε κάπου όπου δεν μπορούν να σπάσουν, να ραγίσουν ή να τις μασήσει ένας σκύλος, και όταν τελειώσει ο κύκλος ζωής τους, πρέπει να απορριφθούν με συγκεκριμένο τρόπο».