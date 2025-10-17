Ισχυρό μήνυμα από το Λουξεμβούργο: Καμία γυναίκα, κανένα άτομο ΛΟΑΤΚΙ+ μόνο απέναντι στη βία

Οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την παρέμβαση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με έμφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης επαγγελματιών (π.χ. στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών) για την υποστήριξη των θυμάτων. Επίσης σχετικά με τη προστασία παιδιών που επηρεάζονται από την ενδοοικογενειακή βία, τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για την καταγραφή της έκτασης και των επιπτώσεων της βίας και την ενεργό συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Επιπλέον, συμφώνησαν στην ενσωμάτωση μέτρων στην επερχόμενη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων μετά το 2025. Συμπληρωματικά στο Συμβούλιο έγινε παρουσίαση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ημέρας Νοηματικής Γλώσσας από την Ουγγαρία και άλλα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, αλλά και συζήτηση για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και την προώθηση της συγκατάθεσης στις σεξουαλικές σχέσεις.

«Κάθε ένας από εμάς έχει ρόλο να παίξει για να σπάσει η σιωπή και να σταματήσει η βία κατά των γυναικών,» δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ισότητας των Φύλων της Δανίας, Μάγκνους Χέινικε. Ο Υπουργός της προεδρεύουσας χώρας τόνισε τη σημασία του να μένουν αυτά τα θέματα εντός ατζέντας στην ΕΕ, ιδίως σήμερα που «δεν είναι μυστικό ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική οπισθοδρόμηση σε αυτά τα θέματα, σε αυτές τις ατζέντες. Και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι στην ΕΕ και πρέπει να πιέσουμε για πρόοδο», τόνισε.

«Είχαμε επίσης μια πολιτική συζήτηση σχετικά με το πώς να καταπολεμήσουμε το μίσος, τις διακρίσεις και τη βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Και είχαμε μια συζήτηση για την προώθηση της συναίνεσης στις σεξουαλικές σχέσεις και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας. Και οι τρεις τομείς είναι πολύ σημαντικοί και βρίσκονται στα ίδια τα θεμέλια της ΕΕ,» συμπλήρωσε ο Υπουργός

Όσον αφορά το υπόλοιπο της ατζέντας, ο Χέινικε αναφέρθηκε στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες, που «αποτελεί προτεραιότητα για τη Δανική προεδρία». Σύμφωνα με τον Υυπουργό, η ΕΕ μπαίνει στο δεύτερο μέρος της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, με τους Υπουργούς να συζητούν τα επόμενα βήματα για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξης των ατόμων με αναπηρίες και τον τρόπο προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης.

«Μια ισχυρή Ευρώπη εξαρτάται από κοινωνίες που υποστηρίζουν όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία», τόνισε η Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Στέγασης της Δανίας, Σοφί Χέρτοπ Άντερσεν.

Η Επίτροπος για την Ισότητα, Χάτζα Λαμπίμπ συμπλήρωσε σχετικά με τη δεύτερη φάση της στρατηγικής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και θα διαρκέσει έως το 2030, ότι «είμαστε στα μισά του δρόμου, μιλήσαμε και για μια κάρτα για άτομα με αναπηρία και μια κάρτα στάθμευσης επίσης, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να περιμένουν προτάσεις από την ΕΕ: «Μιλήσαμε για την αρμοδιότητά μας, τις ευθύνες μας. Ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες και αυτή είναι η κατεύθυνση που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε». Η Λαμπίμπ έκανε λόγο πια διπλασιασμό των κονδυλίων που θα διατεθούν στην κοινωνία των πολιτών, στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο, με στόχο «να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις».

Η Επίτροπος Λαμπίμπ ωστόσο υπενθύμισε πως «όσον αφορά την ισότητα και τα δικαιώματα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι Κυβερνήσεις είναι ο πρώτος παράγοντας που είναι υπεύθυνος. Έτσι, η Επιτροπή προσπαθεί να ψηφίσει οδηγίες που άλλοτε απαιτούν ειδική πλειοψηφία και άλλοτε ομοφωνία».