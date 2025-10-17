«Δεν είναι λύση να μαζεύουμε σκουπίδια, αλλά να παράγουμε λιγότερα» – Το μήνυμα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Η Παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού «Let’s Do It! Cyprus, 2025», τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Στον χαιρετισμό που μεταδίδει το ΓΤΠ, η Επίτροπος έκανε αναφορά στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών που δίνει το πλαίσιο αναφοράς, επισημαίνοντας πως οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορούν την καθημερινότητά, δηλαδή την καλή υγεία και ευημερία (Στόχος 3), τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (Στόχος 12), τη δράση για το κλίμα (Στόχος 13), τη ζωή στο νερό και στη στεριά (Στόχοι 14 και 15), και, βεβαίως, τη συνεργασία όλων των εταίρων (Στόχος 17).

Τόνισε ότι η επίτευξή τους απαιτεί πολιτική βούληση, συνέργειες, ενεργή συμμετοχή και κοινό όραμα.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία «Let’s Do It! Cyprus» αυτή, που ενώνει πολίτες, οργανώσεις, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές για περισσότερο από δέκα χρόνια, αποτελεί απτό παράδειγμα του πώς η συλλογική δράση μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό εργαλείο περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής.

Το μήνυμά είναι απλό και ουσιαστικό: ένα καθαρό περιβάλλον δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά νοοτροπίας, ευθύνης και πολιτισμού, και είναι, κυρίως, θεμελιώδης προϋπόθεση για την υγεία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, συνέχισε.

Ανέφερε περαιτέρω ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά, ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας και με τη φύση και μεταξύ μας ως Κοινωνία Πολιτών, επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κράτος.

Κάθε απόφαση, κάθε δράση, κάθε πολιτική χρειάζεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο συλλογικό πλαίσιο, όπου η ανάπτυξη και ο σεβασμός στο περιβάλλον να συμβαδίζουν. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων μας, να αναπνέουμε καθαρό αέρα, να έχουμε καθαρό νερό και τροφή, και να ζούμε σε ισορροπία με τη φύση, συνέχισε.

Επίσης είπε πως η ρύπανση, η υπερκατανάλωση και η μη ορθολογική διαχείριση αποβλήτων επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα και την ποιότητα ζωής καθώς, οι τοξικές ουσίες, τα απόβλητα που συσσωρεύονται, οι πλαστικοί ρύποι που διασπώνται σε μικροσωματίδια και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, είναι όλα τεκμήρια της ανισορροπίας του τρόπου ζωής και των φυσικών ορίων του πλανήτη.

Λέγοντας ότι η σημερινή εποχή μάς καλεί να περάσουμε από τη γραμμική λογική τού «παράγω-χρησιμοποιώ-πετώ» σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας, όπου τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, και κάθε υλικό αποκτά νέα αξία,συμπλήρωσε πως ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, θεωρεί καθοριστικής σημασίας τη διασύνδεση τέτοιων εθελοντικών δράσεων με τις θεσμικές πολιτικές.