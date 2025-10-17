Ecommbx
Στα αρνητικά Τατάρ αναφέρεται ο Ακιντζί εκφράζοντας ελπίδα για νέα σελίδα με Ερχιουρμάν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα αρνητικά Τατάρ αναφέρεται ο Ακιντζί εκφράζοντας ελπίδα για νέα σελίδα με Ερχιουρμάν

 17.10.2025 - 23:15
Στα αρνητικά Τατάρ αναφέρεται ο Ακιντζί εκφράζοντας ελπίδα για νέα σελίδα με Ερχιουρμάν

Ο Τουρκοκύπριος τέως ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, σε γραπτή του δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μετέδωσε η διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», ανέφερε ότι οι επισκέψεις πολιτικών, παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και καλλιτεχνών από την Τουρκία δεν επαρκούν για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υποψηφιότητα του κ. Τατάρ.

«Το ότι το εκλογικό του επιτελείο δεν γνωρίζει την Κύπρο είναι επίσης ένα στοιχείο που καταγράφεται στα αρνητικά του», ανέφερε.

Ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε παλαιότερες αναλύσεις του, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση ότι εάν δεν υπάρξει μια παρέμβαση ανάλογη με εκείνη του 2020, «ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) θα έχει δύσκολο έργο».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα σελίδα μετά την 19η Οκτωβρίου, καλώντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αναλάβει ενεργό ρόλο. «Εύχομαι να ξεκινήσει μια νέα περίοδος μετά τις 19 Οκτωβρίου και αυτή η περίοδος να είναι ουσιαστικά νέα, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα πρέπει να γίνει, στο πρόσωπο του Τουφάν Ερχιουρμάν, τόσο η δημιουργός όσο και η επόπτρια της νέας περιόδου».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την άγρια δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμίωτισσα», Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Πέμπτης στη Λεμεσό.

