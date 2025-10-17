Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους – Το αντικείμενο που ίσως προδώσει τον δράστη

 17.10.2025 - 21:28
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Omega Channel, οι έρευνες της Αστυνομίας έφεραν στο φως ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό τεκμήριο για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Το καπέλο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι ανήκει στον οδηγό του βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης και φορέθηκε την ώρα της εγκληματικής ενέργειας.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών, καθώς έχει ήδη σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν γενετικό ή άλλο αποτύπωμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη των δραστών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή του βαν και να συνδέσουν τα ευρήματα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δολοφονία.

Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

 17.10.2025 - 20:37
Τρεις φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στην Δρούσεια

 17.10.2025 - 21:48
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την άγρια δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμίωτισσα», Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Πέμπτης στη Λεμεσό.

