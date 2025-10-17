Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους – Το αντικείμενο που ίσως προδώσει τον δράστη

Το καπέλο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι ανήκει στον οδηγό του βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης και φορέθηκε την ώρα της εγκληματικής ενέργειας.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών, καθώς έχει ήδη σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν γενετικό ή άλλο αποτύπωμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη των δραστών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή του βαν και να συνδέσουν τα ευρήματα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη δολοφονία.