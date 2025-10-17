Ecommbx
Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

 17.10.2025 - 20:37
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την άγρια δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμίωτισσα», Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Πέμπτης στη Λεμεσό.

Οι ανακριτές ξεσκονίζουν κάθε στοιχείο από τις τρεις σκηνές του εγκλήματος, επιχειρώντας να ενώσουν τα κομμάτια μιας υπόθεσης που μοιάζει να ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το θύμα αναχώρησε από το σπίτι του στον Άγιο Αθανάσιο ως συνεπιβάτης σε υπερπολυτελές όχημα, με οδηγό τον 19χρονο γιο του. Κατά τη διαδρομή προς το κέντρο της πόλης, προπορευόμενο βαν σταμάτησε απότομα και άνοιξαν οι πλαϊνές του πόρτες. Άγνωστος δράστης «γάζωσε» το όχημα με πυροβόλο όπλο, πλήττοντας θανάσιμα τον Δημοσθένους, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στα μάτια του γιου του.

Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ, οδήγησε μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, προσπαθώντας να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο. Στο ύψος της αερογέφυρας Πολεμιδιών, το όχημα εμπλέκεται σε τροχαίο με δύο άλλα αυτοκίνητα. Ο 19χρονος σταμάτησε αμέσως και ζήτησε τη βοήθεια διερχόμενου οδηγού για να μεταφέρει τον πατέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 49χρονος έφερε τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, με την Αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμβολαίου θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Σε δηλώσεις της από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, έκανε λόγο για «πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα», αποκαλύπτοντας ότι το λευκό βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται για τον εντοπισμό των δραστών και τυχόν συνεργών τους.

Δείτε βίντεο:

