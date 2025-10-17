Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώνει την Εκκλησία της Κύπρου για τον Τυχικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώνει την Εκκλησία της Κύπρου για τον Τυχικό

 17.10.2025 - 20:15
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώνει την Εκκλησία της Κύπρου για τον Τυχικό

Η Εκκλησία της Κύπρου εκφράζει την ευαρέσκεια της για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να επικυρώσει ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για τον Τυχικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου, προσθέτοντας πως «την ικανοποιεί η απόφαση αυτή».

Επί της ουσίας, είπε ο κ. Ευσταθίου, δικαιώνεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου και για αυτό εκφράζει την ικανοποίησή της η Εκκλησία της Κύπρου, διότι, όπως εξήγησε, εξετάστηκε το θέμα ουσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.

Ερωτηθείς τι θα ακολουθήσει, ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως « απ’ εδώ και πέρα, υπάρχουν διάφορα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα το αν θα επιστρέψει ο Επίσκοπος Τυχικός, εάν θα υιοθετήσει τις προτροπές που του κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις συμβουλές που του δίνει και αν θα υπακούσει στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου και να λειτουργήσει ως Επίσκοπος, όπως του προτείνεται να μεταβεί στην Αρχιεπισκοπή και εκεί να λάβει ρόλο Επισκοπικό».

Μετά από τη διευθέτηση αυτή θα ακολουθήσουν εκλογές για την πλήρωση του θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ο οποίος βρίσκεται εν χηρεία, συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε επίσης πως θα προκηρυχθούν εκλογές σε χρόνο που θα αποφασίσει ο ίδιος ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος, συνέχισε ο κ. Ευσταθίου, «θα αποφασίσει ο ίδιος, για το πότε θα ξεκινήσει η όλη η διαδικασία για την πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου πρόσθεσε ακόμη πως το μήνυμα που στέλνει και εύχεται είναι να επουλωθεί η πληγή που είχε ανοίξει σ’ αυτό το ζήτημα.

Άλλωστε σημείωσε πως το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο λιτό ανακοινωθέν που εξέδωσε σημειώνει ότι προέχει η ενότητα της Εκκλησίας.

Μάλιστα είναι ένα σημείο που βασίζει την προτροπή που δίνει στον Επίσκοπο Τυχικό να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, κατέληξε.

Σημείωνεται πως στο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, «διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Καταναλωτές έπεσαν θύματα απάτης αυτών των ιστοσελίδων - Πώς την «πάτησαν»
Θλίψη στην Παλουριώτισσα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Σωτήρης Στυλιανού - Φωτογραφία
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανάρτηση από ομάδα, στην οποία έπαιξε μπάλα ο Δημοσθένους...

 17.10.2025 - 19:49
Επόμενο άρθρο

Στάθης Αλωνεύτης: Πόζαρε με τα διαρκείας του!

 17.10.2025 - 20:57
Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την άγρια δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμίωτισσα», Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Πέμπτης στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

Βίντεο: Το καμένο βαν, τα πυρά και οι σκιές πίσω από τη δολοφονία Δημοσθένους – Τι ψάχνει η Αστυνομία

  •  17.10.2025 - 20:37
Βίντεο από Λευκό Οίκο: Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, λέει ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απαντά ο Ζελένσκι

Βίντεο από Λευκό Οίκο: Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, λέει ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απαντά ο Ζελένσκι

  •  17.10.2025 - 21:10
Κατάρρευση στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ – Συνδικάτα μιλούν για «σοβαρή οπισθοδρόμηση»

Κατάρρευση στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ – Συνδικάτα μιλούν για «σοβαρή οπισθοδρόμηση»

  •  17.10.2025 - 18:39
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

ΤΑΚΑΤΑ: Νέες ανάκλησεις για πάνω από 2 χιλιάδες οχήματα - Δείτε λίστα

  •  17.10.2025 - 17:27
Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

Ιδού η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Τυχικό

  •  17.10.2025 - 16:43
Ανάρτηση από ομάδα, στην οποία έπαιξε μπάλα ο Δημοσθένους...

Ανάρτηση από ομάδα, στην οποία έπαιξε μπάλα ο Δημοσθένους...

  •  17.10.2025 - 19:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα