Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Τυχικός

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;
Η δημόσια συζήτηση για την κάθοδο του Φειδία Παναγιώτου στην (εσωτερική) πολιτική σκηνή έχει ανάψει για τα καλά.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ακρόαση ορίστηκε για τις 11:30 το πρωί, και των Τυχικό θα συνοδεύει ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.
Η Πατριαρχική Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη συνεδριάζει από χθες, Πέμπτη, για τρεις ημέρες, εώς τις 18 Οκτωβρίου.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
