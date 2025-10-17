Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαΕνώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Τυχικός
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Τυχικός

 17.10.2025 - 09:04
Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Τυχικός

Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αναμένεται να παραστεί σήμερα, Παρασκευή ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός για την εξέταση του έκκλητου που κατέθεσε εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος στις 22 Μαϊου του 2025 από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ακρόαση ορίστηκε για τις 11:30 το πρωί, και των Τυχικό θα συνοδεύει ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος.

Η Πατριαρχική Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη συνεδριάζει από χθες, Πέμπτη, για τρεις ημέρες, εώς τις 18 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

