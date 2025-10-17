Παιδί στην Κύπρο αποκάλυψε με μια χειρονομία την κακοποίηση από τον πατέρα του - Πώς κατέληξε στο κελί

Οι αστυνομικοί έλαβαν ανώνυμη πληροφορία ότι φωνές ακούγονταν από ένα σπίτι στην περιοχή της Δεκέλειας, αλλά μόλις έφτασαν στο σημείο, η οικογένεια του άνδρα έμεινε σιωπηλή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, φάνηκε να μη θέλει να συνεργαστεί προτού οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ότι ένα από τα τέσσερα παιδιά άρχισε να κάνει εκφράσεις προσώπου και σήμα κινδύνου με χειρονομίες.

Αφού αναγνώρισαν τα σήματα, ο άνδρας συνελήφθη αμέσως και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο, Φάνο Χριστοδούλου.

Αναλογιζόμενος την υπόθεση αυτή την εβδομάδα και μετά από ένα χρονικό διάστημα που δόθηκε στην οικογένεια για να αποδεχτεί τι συνέβη, ο Υπαστυνόμος δήλωσε: «Προφανώς αυτή ήταν μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση για την οικογένεια, η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να συνεχιστεί.

«Χρειάστηκε μεγάλη γενναιότητα για να επικοινωνήσει το παιδί με τους αστυνομικούς μας και είμαι ανακουφισμένος που η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο μπόρεσε να αναγνωρίσει το σήμα κινδύνου με χειρονομίες και να μεταφέρει την οικογένεια σε ασφαλές μέρος».

Το διεθνές σήμα κινδύνου με χειρονομία γίνεται κρατώντας το χέρι πάνω με τον αντίχειρα διπλωμένο μέσα στην παλάμη και στη συνέχεια διπλώνοντας τα τέσσερα δάχτυλα προς τα κάτω καλύπτοντας τον αντίχειρα.