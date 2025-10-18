Επιστήμονες φτιάχνουν αντιβιοτικό «υπερόπλο» κατά των ανθεκτικών μικροβίων από… ξίδι

Ωστόσο, στη σημερινή εποχή των ανθεκτικών βακτηρίων, η ισχύς του μοιάζει περιορισμένη.

Τώρα, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων φαίνεται πως βρήκε τρόπο να «ενισχύσει» τη δράση του, μετατρέποντας το ταπεινό ξίδι σε ένα ισχυρό αντιβακτηριακό σκεύασμα. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο ACS Nano, προέρχεται από τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν (Νορβηγία), του QIMR Berghofer και του Πανεπιστημίου Flinders (Αυστραλία).

Οι ερευνητές συνδύασαν το οξικό οξύ με νανοσωματίδια άνθρακα και κοβαλτίου, δημιουργώντας έναν νέο τύπο αντιβακτηριακού. Όπως αποδείχθηκε στα εργαστηριακά πειράματα, το εν λόγω μείγμα διαθέτει πολλαπλάσια ισχύ έναντι βακτηρίων που αντιστέκονται ακόμη και στα πιο ισχυρά αντιβιοτικά.

«Το όξινο περιβάλλον βοηθά τα νανοσωματίδια να διεισδύσουν στα βακτήρια»

Οι μοριακοί βιολόγοι Δρ. Adam Truskewycz και καθηγητής Nils Halberg, επικεφαλής της μελέτης, εξηγούν ότι ο συνδυασμός του ξιδιού με τα νανοσωματίδια δημιουργεί ένα περιβάλλον που αποδυναμώνει τα βακτηριακά κύτταρα.

«Το όξινο περιβάλλον που προκαλεί το ξίδι κάνει τα βακτηριακά κύτταρα να διογκώνονται, επιτρέποντας στα νανοσωματίδια να διεισδύσουν πιο αποτελεσματικά και να τα καταστρέψουν», εξήγησε ο Δρ. Truskewycz.

Στα πειράματα, η ομάδα χρησιμοποίησε νανοσωματίδια «carbon quantum dots» με βάση το κοβάλτιο, αναμεμειγμένα με ήπιο οξικό οξύ. Το νέο διάλυμα δοκιμάστηκε σε πολλαπλά παθογόνα, όπως:

το ανθεκτικό Staphylococcus aureus,

το Escherichia coli (E. coli), και

το Enterococcus faecalis.

Πώς λειτουργεί η νέα θεραπεία

«Μόλις εκτεθούν, τα νανοσωματίδια φαίνεται να επιτίθενται στα βακτήρια τόσο εσωτερικά όσο και επιφανειακά, προκαλώντας τη διάλυσή τους», ανέφερε ο Δρ. Truskewycz. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η προσέγγιση αυτή είναι μη τοξική για τα ανθρώπινα κύτταρα και απέδειξε ότι μπορεί να εξαλείψει βακτηριακές λοιμώξεις από τραύματα σε ποντίκια, χωρίς να επηρεάσει τη διαδικασία επούλωσης».

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, ενός από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα της σύγχρονης ιατρικής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια ευθύνονται για περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

«Οι συνδυαστικές προσεγγίσεις, όπως αυτή, ίσως αποδειχθούν κρίσιμες για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής. Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να κοστίζει έως και 5 εκατομμύρια ζωές ετησίως, είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε νέους τρόπους εξουδετέρωσης παθογόνων όπως τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα», τόνισε ο καθηγητής Halberg.

Συμπέρασμα

Η μελέτη προσφέρει μια (ελπιδοφόρα) προοπτική: ορισμένα από τα πιο απλά φυσικά υλικά μπορούν, με τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης, να αποκτήσουν νέα δύναμη. Το ξίδι, που για αιώνες θεωρούνταν μόνο καθαριστικό ή καρύκευμα, ενδέχεται στο μέλλον να εξελιχθεί σε βασικό όπλο κατά των υπερβακτηρίων, δηλαδή των μικροοργανισμών που απειλούν να οδηγήσουν την ιατρική εποχή «μετά τα αντιβιοτικά».