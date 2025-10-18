Αλλάζει τα δεδομένα: Η Ελλάδα αποκτά δορυφορική επιτήρηση επιπέδου ΝΑΤΟ!

Όπως αναφέρει, με έναυσμα το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα αποκτά τα δικά της «μάτια στο διάστημα» θωρακίζοντας την εθνική της ασφάλεια, εκσυγχρονίζοντας την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και χτίζοντας ένα μέλλον όπου η χώρα θα πρωταγωνιστεί ως παραγωγικό κέντρο και κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χαλουλάκος, μιλά για τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με την ICEYE. Σημειώνει ότι το αρχικό έναυσμα για την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα ήταν το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων όπου κέρδισαν το συμβόλαιο για τους δύο μικροδορυφόρους Radar Συνθετικού Ανοίγματος (SAR). «Γρήγορα όμως διαπιστώσαμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας λόγω της στρατηγικής της θέσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και του ταλέντου που υπάρχει στο πανεπιστημιακό οικοσύστημα και την αγορά», είπε.

«Το όραμά μας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παραγωγικό κέντρο και κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο την Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος, τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος εντασσόμενη πλήρως στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ICEYE» πρόσθεσε. Πλέον, σημείωσε, «είναι επιτακτική ανάγκη για τις χώρες να έχουν τα δικά τους «μάτια στο διάστημα» για την παρατήρηση της Γης».

Όπως αναφέρεται, η τεχνολογία SAR προσφέρει «πρωτοφανείς δυνατότητες επιτήρησης και πληροφόρησης λειτουργώντας αδιάκοπα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ένα πλεονέκτημα ζωτικής σημασίας για την εθνική άμυνα και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων». Όπως τόνισε ο κ. Χαλουλάκος, σημειώνεται, σε λίγα χρόνια, η απουσία εθνικών δορυφορικών πόρων θα ισοδυναμεί με την απουσία μαχητικών αεροσκαφών ή πολεμικών πλοίων.

Ο κ. Χαλουλάκος εξήγησε ότι η τεχνολογία SAR είναι ένα ενεργό σύστημα ραντάρ το οποίο εκπέμπει ένα σήμα και συνθέτει μια εικόνα υψηλής ανάλυσης από την αντανάκλασή του. «Το τεράστιο πλεονέκτημά μας είναι ότι λαμβάνουμε ακριβώς την ίδια εικόνα μέρα ή νύχτα και μπορούμε να δούμε μέσα από σχεδόν όλα τα καιρικά φαινόμενα, όπως η πυκνή συννεφιά ή ακόμα και ο καπνός από μια ηφαιστειακή έκρηξη», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι παρέχουν τη δυνατότητα «να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα σύνορά μας με πολύ υψηλή συχνότητα μέρα και νύχτα» και έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες.

Είπε ακόμη ότι το σύστημα μπορεί αυτόματα να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει αντικείμενα, όπως, για παράδειγμα, να αναγνωρίσει τί τύπου είναι ένα μαχητικό ή μια φρεγάτα.

Ανέφερε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Φινλανδία, η εταιρεία έχει απευθείας συμφωνίες με τα Υπουργεία Άμυνας, σημειώνοντας ότι αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει Διοικήσεις Διαστήματος (Space Commands) «επειδή αντιλαμβάνονται ότι η κατοχή εθνικών δορυφορικών πόρων είναι πλέον κρίσιμη».