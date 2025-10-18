Η Χαμάς καταγγέλλει: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία δεκάδες φορές

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Ισραήλ έχει διαπράξει 47 παραβιάσεις από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 143 άλλων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν στρατιωτικά οχήματα, τανκς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου για να στοχεύσουν αμάχους, με τα drones να συνεχίζουν να πετούν και να ανοίγουν πυρ πάνω από κατοικημένες γειτονιές» αναφέρει χαρακτηριστικά η κυβέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση καταδίκασε τις «κατάφωρες παραβιάσεις της εκεχειρίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και καλεί τον ΟΗΕ και τις εγγυήτριες πλευρές να «επέμβουν επειγόντως» για να τερματίσουν την συνεχιζόμενη επιθετικότητα και να προστατεύσουν τους άοπλους αμάχους στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, o αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς θα επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το Channel 12 το πρωί του Σαββάτου.

Ο Βανς αναμένεται να συζητήσει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr