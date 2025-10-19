Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 19.10.2025 - 07:42
Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση και πιθανό αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

