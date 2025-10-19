Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineNetflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
LIKE ONLINE

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

 19.10.2025 - 07:35
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Τα γούστα αλλάζουν και έτσι οι σειρές και οι ταινίες στο Netflix κάθε μήνα μετακινούνται στην κατάταξη κάνοντας την πρωτιά να έχει μεγαλύτερη αξία.

Νέες εκπλήξεις κάνουν την εμφάνιση τους κάθε μήνα στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «The Woman in Cabin 10», το «Caramelo», το «KPop Demon Hunters», το «My father, the BTK Killer» και το «Swim to Me» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Monster: The Ed Gein Story», το «Old Money», το «Boots» και το «Nero the Assassin».

Δείτε την κατάταξη:

 

 

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «The Woman in Cabin 10» που έχει την πρωτιά, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Ενώ βρίσκεται σε μια πολυτελή κρουαζιέρα για μια αποστολή, μια δημοσιογράφος γίνεται μάρτυρας μιας επιβάτιδας που πετιέται στη θάλασσα αργά ένα βράδυ, μόνο και μόνο για να της πουν ότι πρέπει να το ονειρεύτηκε, καθώς όλοι οι επιβάτες έχουν καταγραφεί. Παρά το γεγονός ότι κανείς στο πλοίο δεν την πιστεύει, συνεχίζει να ψάχνει για απαντήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της.

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 5,9/10 από 16Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

 

Δείτε το trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η αγαπημένη σειρά ανά το Παγκόσμιο αυτή τη στιγμή είναι το  «Monster: The Ed Gein Story».

Δείτε το trailer:

 

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

 

-The Woman in Cabin 10

-Caramelo

-Aquaman

-Dune

-KPop Demon Hunters

Όπως παρατηρούμε οι πρώτες 4 ταινίες διατηρούν τη θέση τους ενώ η σειρά KPop Demon Hunters έχει ανέβει μία θέση.

 

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Πρώτη θέση: VictoriaBeckham

Δεύτερη θέση: Old Money

Τρίτη θέση: Monster: The Ed Gein Story

Τέταρτη θέση: Boots

Πέμπτη θέση: Nero the Assassin

 

Όπως παρατηρούμε η πρώτη σειρά διατηρεί τη θέση της ενώ στις υπόλοιπες βλέπουμε σκαμπανεβάσματα. Συγκεκριμένα, η σειρά «old money» ανέβηκε μια θέση και η σειρά «Boots» ανέβηκε 2 θέσεις. Από την άλλη οι σειρές Monster: The Ed Gein Story και Nero the Assassin έπεσαν από μια θέση αντίστοιχα.

 

Βαθμολογίες στο IMDB

 

Ταινίες:

 

Caramelo

Βαθμολογία: 7,2/10 από 2Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμές

Trailer:

 

 

Aquaman

Βαθμολογία: 6,8/10 από 545Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμές

Trailer:

 

Dune

Βαθμολογία: 8,4/10 από 673K χρήστες

Trailer:

 

KPop Demon Hunters

Βαθμολογία: 7,6/10 από 87K χρήστες

Trailer:

 

Σειρές:

 

Victoria Beckham

Βαθμολογία: 6,5/10 από 915 χρήστες

Trailer:

 

Old Money

Βαθμολογία: 5,3/10 από 1,1K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Trailer:

 

Boots

Βαθμολογία: 7,9/10 από 3,4Κ χρήστες που ψήφισαν

Trailer:

 

Nero the Assassin

Βαθμολογία: 6,8/10 από 916 χρήστες

Trailer:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου
Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση
Έρχεται σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 18 Οκτωβρίου – Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές
Χειροπέδες σε 22χρονο: Τον σταμάτησαν έξω από περίπτερο και βρέθηκε με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε έρευνα στο σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

 19.10.2025 - 07:29
Επόμενο άρθρο

Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 19.10.2025 - 07:42
Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Ανοίγουν σήμερα οι κάλπες στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια διαδικασία που-αν και παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου-αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, για τις ισορροπίες στο νησί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

Κρίσιμη Κυριακή στα κατεχόμενα - Οι ψευδοεκλογές και η επόμενη μέρα του Κυπριακού

  •  19.10.2025 - 07:25
Φόνος Δημοσθένους: Στο Δικαστήριο ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Ραγδαίες εξελίξεις

Φόνος Δημοσθένους: Στο Δικαστήριο ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Ραγδαίες εξελίξεις

  •  19.10.2025 - 07:52
Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

  •  19.10.2025 - 07:29
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  19.10.2025 - 07:35
Οδηγοί προσοχή: Αποκοπές της κυκλοφορίας σήμερα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε τα σημεία

Οδηγοί προσοχή: Αποκοπές της κυκλοφορίας σήμερα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε τα σημεία

  •  19.10.2025 - 07:16
Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Ετοιμαστείτε για βροχές σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

  •  19.10.2025 - 07:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

  •  19.10.2025 - 08:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα