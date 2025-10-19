Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Νέες εκπλήξεις κάνουν την εμφάνιση τους κάθε μήνα στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «The Woman in Cabin 10», το «Caramelo», το «KPop Demon Hunters», το «My father, the BTK Killer» και το «Swim to Me» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Monster: The Ed Gein Story», το «Old Money», το «Boots» και το «Nero the Assassin».

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «The Woman in Cabin 10» που έχει την πρωτιά, σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Ενώ βρίσκεται σε μια πολυτελή κρουαζιέρα για μια αποστολή, μια δημοσιογράφος γίνεται μάρτυρας μιας επιβάτιδας που πετιέται στη θάλασσα αργά ένα βράδυ, μόνο και μόνο για να της πουν ότι πρέπει να το ονειρεύτηκε, καθώς όλοι οι επιβάτες έχουν καταγραφεί. Παρά το γεγονός ότι κανείς στο πλοίο δεν την πιστεύει, συνεχίζει να ψάχνει για απαντήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της.

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 5,9/10 από 16Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η αγαπημένη σειρά ανά το Παγκόσμιο αυτή τη στιγμή είναι το «Monster: The Ed Gein Story».

Δείτε το trailer:

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

-The Woman in Cabin 10

-Caramelo

-Aquaman

-Dune

-KPop Demon Hunters

Όπως παρατηρούμε οι πρώτες 4 ταινίες διατηρούν τη θέση τους ενώ η σειρά KPop Demon Hunters έχει ανέβει μία θέση.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Πρώτη θέση: VictoriaBeckham

Δεύτερη θέση: Old Money

Τρίτη θέση: Monster: The Ed Gein Story

Τέταρτη θέση: Boots

Πέμπτη θέση: Nero the Assassin

Όπως παρατηρούμε η πρώτη σειρά διατηρεί τη θέση της ενώ στις υπόλοιπες βλέπουμε σκαμπανεβάσματα. Συγκεκριμένα, η σειρά «old money» ανέβηκε μια θέση και η σειρά «Boots» ανέβηκε 2 θέσεις. Από την άλλη οι σειρές Monster: The Ed Gein Story και Nero the Assassin έπεσαν από μια θέση αντίστοιχα.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

Caramelo

Βαθμολογία: 7,2/10 από 2Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμές

Trailer:

Aquaman

Βαθμολογία: 6,8/10 από 545Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμές

Trailer:

Dune

Βαθμολογία: 8,4/10 από 673K χρήστες

Trailer:

KPop Demon Hunters

Βαθμολογία: 7,6/10 από 87K χρήστες

Trailer:

Σειρές:

Victoria Beckham

Βαθμολογία: 6,5/10 από 915 χρήστες

Trailer:

Old Money

Βαθμολογία: 5,3/10 από 1,1K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Trailer:

Boots

Βαθμολογία: 7,9/10 από 3,4Κ χρήστες που ψήφισαν

Trailer:

Nero the Assassin

Βαθμολογία: 6,8/10 από 916 χρήστες

Trailer: