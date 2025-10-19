Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

Ειδικότερα, η μια περίπτωση αφορά προσωπικό ιατρό, του οποίου επιβλήθηκε πρόστιμο 4 χιλιάδων ευρώ γιατί εξέδιδε παραπεμπτικά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Παράλληλα, φαίνεται να καταχωρούσε επαναληπτικές επισκέψεις για δικαιούχους σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών.

Την ίδια στιγμή, επιβλήθηκε πρόστιμο 5 χιλιάδων σε προμηθευτή αναλωσίμων, ο οποίος παρέδιδε προϊόντα που δεν είχαν εγκριθεί από τον ΟΑΥ.

Σημειώνεται ότι του είχε καταβληθεί και ποσό πέραν των €20.000 ως αποζημίωση.

Επίσης, διαφάνηκε πως έδινε τους επαγγελματίες υγείας με διαφορετικά προϊόντα και έδινε παρόμοια άλλου κατασκευαστή, ενώ οι καταχωρήσεις στο λογισμικό γίνονταν με τους κωδικούς άλλου προϊόντος.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός €90 εκατ. από ΟΑΥ

Υπενθυμίζεται ότι, συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €90 εκατομμυρίων έχει ετοιμάσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένα φάρμακα, θεραπείες, επεμβάσεις και νέες υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί πρόσφατα στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα αυξημένα έσοδα του Οργανισμού για το 2025, τα οποία φτάνουν συνολικά τα €100 εκατομμύρια.

Τα έσοδα αυτά οφείλονται κυρίως στην αύξηση των εισφορών σε σχέση με τα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, καθώς και σε εισπράξεις από την περίθαλψη Ευρωπαίων πολιτών.