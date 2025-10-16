Βαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, στη μία περίπτωση πήρε πίσω από προμηθευτή αναλωσίμων, χρήματα ύψους 20 χιλιάδων ευρώ και του επέβαλε πρόστιμο άλλες 5 χιλιάδες. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως προμήθευε τους επαγγελματίες υγείας διαφορετικό προϊόν από εκείνο το οποίο είχε εγκρίνει ο Οργανισμός και έδινε αντίστοιχο προϊόν άλλου κατασκευαστή.

Στη δεύτερη περίπτωση προσωπικός ιατρός θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο 4 χιλιάδων ευρώ γιατί εξέδιδε παραπεμπτικά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

«Ο συγκεκριμένος γιατρός καταχωρούσε επαναληπτικές επισκέψεις για τους ασθενείς του σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του ΓεΣΥ, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση»

Καταχωρούσε εξάλλου στο σύστημα και επισκέψεις μεταγενέστερα της παρουσίας των ασθενών στο ιατρείο.

Εξειδικευμένα φάρμακα και θεραπείες, επεμβάσεις καθώς και άλλες επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στο σύστημα υγείας, οδήγησαν τον οργανισμό στο να ετοιμάσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 30 εκατομμύρια αφορούν φάρμακα και θεραπείες που χορηγούνται στους ασθενείς μέσω της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων.

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά όπου ο Οργανισμός ανέλαβε να διαχειριστεί τα ονομαστικά αιτήματα ασθενών καθώς αυτά μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

