Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις

 16.10.2025 - 22:58
Βαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις

Πρόστιμα σε δύο παρόχους του ΓΕΣΥ επέβαλε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, στη μία περίπτωση πήρε πίσω από προμηθευτή αναλωσίμων, χρήματα ύψους 20 χιλιάδων ευρώ και του επέβαλε πρόστιμο άλλες 5 χιλιάδες. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως προμήθευε τους επαγγελματίες υγείας διαφορετικό προϊόν από εκείνο το οποίο είχε εγκρίνει ο Οργανισμός και έδινε αντίστοιχο προϊόν άλλου κατασκευαστή.

Στη δεύτερη περίπτωση προσωπικός ιατρός θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο 4 χιλιάδων ευρώ γιατί εξέδιδε παραπεμπτικά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
«Ο συγκεκριμένος γιατρός καταχωρούσε επαναληπτικές επισκέψεις για τους ασθενείς του σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του ΓεΣΥ, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση»

Καταχωρούσε εξάλλου στο σύστημα και επισκέψεις μεταγενέστερα της παρουσίας των ασθενών στο ιατρείο.

Εξειδικευμένα φάρμακα και θεραπείες, επεμβάσεις καθώς και άλλες επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στο σύστημα υγείας, οδήγησαν τον οργανισμό στο να ετοιμάσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 30 εκατομμύρια αφορούν φάρμακα και θεραπείες που χορηγούνται στους ασθενείς μέσω της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων.

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά όπου ο Οργανισμός ανέλαβε να διαχειριστεί τα ονομαστικά αιτήματα ασθενών καθώς αυτά μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «μαγικοί» αριθμοί
Επιστροφή στον... μεσαίωνα με άρωμα Χριστουγέννων - Χωριό ετοιμάζει τα γιορτινά του - Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο- Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του - Δείτε φωτογραφία του
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται
Θρήνος στη Λεμεσό για τον θανάτου του Γιαννάκη Κόκκινου - Δείτε φωτογραφία
Τρομερές αποκαλύψεις από πρώην του Βινίσιους: «Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες, σκέφτεται μόνο το σεξ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτη Κυρία: Βοήθεια σε 1.098 φοιτητές από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνική Στήριξης

 16.10.2025 - 22:29
Επόμενο άρθρο

Στους 8 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Πότε και πού θα βρέξει - Αναλυτικά η πρόγνωση

 16.10.2025 - 23:17
Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Παραστάσεις κατά των εκτενών παραβιάσεων του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία το πρώτο εξάμηνο φέτος κάνει στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τον διεθνή οργανισμό για εφαρμογή των αποφάσεών του για το Κυπριακό. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

  •  16.10.2025 - 20:13
Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας

  •  16.10.2025 - 19:41
Πρώτη Κυρία: Βοήθεια σε 1.098 φοιτητές από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνική Στήριξης

Πρώτη Κυρία: Βοήθεια σε 1.098 φοιτητές από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνική Στήριξης

  •  16.10.2025 - 22:29
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «μαγικοί» αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «μαγικοί» αριθμοί

  •  16.10.2025 - 22:02
Το μεγάλο μας τσίρκο

Το μεγάλο μας τσίρκο

  •  16.10.2025 - 19:02
Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

Υπόθεση Λαϊκής: Επικυρώθηκαν πρόστιμα κατά πρώην διευθυντικών στελεχών από το Ανώτατο

  •  16.10.2025 - 16:08
Βαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις

Βαριά καμπάνα 4.000 ευρώ για γιατρό του ΓεΣΥ που καταχωρούσε αβέρτα επισκέψεις

  •  16.10.2025 - 22:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα