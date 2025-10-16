Ecommbx
Στους 8 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Πότε και πού θα βρέξει - Αναλυτικά η πρόγνωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 8 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Πότε και πού θα βρέξει - Αναλυτικά η πρόγνωση

 16.10.2025 - 23:17
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κύπρος καταγγέλλει 975 τουρκικές παραβιάσεις στον Γκουτέρες

Παραστάσεις κατά των εκτενών παραβιάσεων του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία το πρώτο εξάμηνο φέτος κάνει στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τον διεθνή οργανισμό για εφαρμογή των αποφάσεών του για το Κυπριακό. 

