Πρώτη Κυρία: Βοήθεια σε 1.098 φοιτητές από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνική Στήριξης

Δέκα χρόνια προσφοράς για ίσες ευκαιρίες και κοινωνική Δικαιοσύνη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνική Στήριξης

Στις 27 Οκτωβρίου 2025 η υποβολή αιτήσεων για οικονομική στήριξη για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Το έργο και οι στόχοι του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της έναρξης υποβολής αιτήσεων για οικονομική στήριξη φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει στις 27 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Πρόεδρος του Φορέα, Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διασφάλισης ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι κανένας νέος ή νέα δεν πρέπει να αποκλείεται από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών.

Απευθυνόμενη στους χορηγούς, υποστηρικτές και φίλους είπε ότι με τη βοήθειά τους, 1098 παιδιά μπόρεσαν πέρσι να σπουδάσουν. «Κάποια θα εγκατέλειπαν τις σπουδές τους ή δεν θα τις άρχιζαν, κάποια παράλληλα εργάζονται και το επικροτούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε την προσήλωση του Φορέα στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τονίζοντας ότι οι αιτήσεις, οι χορηγοί, τα κριτήρια, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του, https://socialsupport.gov.cy/

Χαρακτήρισε επίσης ως εξαιρετικά σημαντική την ανάγκη μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας του Φορέα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες αιτήσεις.

«Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος για να στηρίξουμε τα όνειρα κάθε παιδιού που έχει δικαίωμα να μπει στο στίβο της ζωής με όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, τις οικογένειες, και την κοινωνία μας ευρύτερα», είπε και σημείωσε ότι η βοήθεια του Φορέα είναι υποστηρικτική των δράσεων του κράτους.

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς, από το 2025-2026 επεκτείνει τη στήριξή του, εντάσσοντας τρεις νέες ομάδες φοιτητών στην κατηγορία παροχής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Αποφοίτους της Σχολής Κωφών «Γεώργιος Μάρκου», Αποφοίτους της Σχολής Τυφλών και Επανεγκατασταθέντες στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα. Από το

2015 μέχρι και σήμερα, βοηθήθηκαν περισσότεροι από 4.100 φοιτητές και φοιτήτριες, με συνολικό ποσό πέραν των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φορέας καλύπτει μέρος των διδάκτρων είτε μέρος του ενοικίου του φοιτητή, πληρώνοντας αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή τους σπιτονοικοκύρηδες.

Συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, για αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους κλάδους σπουδών. Όπου διαπιστωθεί ότι ένας φοιτητής λόγω ιδιαίτερων συνθηκών χρειάζεται επιπλέον στήριξη τα ίδια τα ιδρύματα προβαίνουν μετά από συστάσεις μας σε περαιτέρω διευκολύνσεις.