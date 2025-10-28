Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΡάγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα
ΕΛΛΑΔΑ

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

 28.10.2025 - 16:55
Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπίες της Βοιωτίας όταν στην παρέλαση έλαβε μέρος η μικρή Αλεξία, η οποία το 2019 κινδύνευσε να πεθάνει από αδέσποτη σφαίρα που τη χτύπησε στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα του 2019, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της που είναι δίπλα της από την πρώτη στιγμή, αλλά και δύο συμμαθήτριες της που κράτησαν περήφανα τη σημαία και συνόδευσαν τη φίλη τους σε μια συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς και ελπίδας.

Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Η μικρή Αλεξία με τη μητέρα και τις δύο συμμαθήτριές της που τη συνόδευσσαν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου


Η Αλεξία που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.

Μιλώντας στο protothema.gr ο θείος της κοπέλας έκανε λόγο για «ημέρα χαράς για τη μικρή Αλεξία και την οικογένειά μας καθώς παρέλασε για πρώτη φορά δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Παρέλασε μαζί με τη μητέρα της, παρακολουθεί τα μαθήματα στο σχολείο όσο μπορεί το κοριτσάκι, έχοντας παράλληλη στήριξη. Είμαστε όλοι στο πλευρό της γιατί ο Γολγοθάς της συνεχίζεται».

Το χρονικό
Η περιπέτεια της Αλεξίας ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, τρομάζοντας τους γονείς της, οι οποίοι, όταν έτρεξαν κοντά της, διαπίστωσαν πως έχανε αρκετό αίμα από το κεφάλι.

Σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας, ο οποίος είχε μιλήσει στο protothema.gr καθ' όλη τη διάρκεια του πασχαλινού γλεντιού ακούγονταν πυροβολισμοί από διπλανό χωριό, με το οποίο τους χωρίζει μια μικρή ρεματιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η 8χρονη έπεσε στο έδαφος και είδαν τα αίματα, κατάλαβαν ότι χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα.

Μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα, η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία, ενώ για πολλούς μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον καθώς δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του Νοσοκομείου Παίδων ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Ο 55χρονος που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή, όπως και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος-μυστήριο για influencer, ανερχόμενη πολιτικό: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

 28.10.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

 28.10.2025 - 17:18
Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

  •  28.10.2025 - 18:25
ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

  •  28.10.2025 - 12:58
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

  •  28.10.2025 - 13:19
28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

  •  28.10.2025 - 13:51
Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

  •  28.10.2025 - 17:18
Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

  •  28.10.2025 - 16:55
Το μίσος που δίνεις

Το μίσος που δίνεις

  •  28.10.2025 - 13:00
Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

  •  28.10.2025 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα