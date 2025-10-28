Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVideo: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

 28.10.2025 - 17:18
Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

Ο τυφώνας Μελίσα συνεχίζει να ενισχύεται όσο πλησιάζει την Τζαμάικα, με σταθερούς ανέμους που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα στο κέντρο του, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Η ένταση των ανέμων καθιστά τη Μελίσα τη δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία του Ατλαντικού, μετά τον τυφώνα Άλεν του 1980, ο οποίος είχε φτάσει τα 305 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή καταφύγια και να τοποθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τοίχους ανάμεσα στους ίδιους και τον εξωτερικό χώρο. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Κέντρου.

Ο Έβαν Τόμσον, διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, λέει ότι ο τυφώνας θα προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή ζημιές» όταν φτάσει. «Είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα κατηγορίας 5» λέει, προσθέτοντας ότι η καταιγίδα απέχει περίπου 75 χιλιόμετρα (46 μίλια) από την άφιξή της. Ο ίδιος τόνισε ότι ο τυφώνας είναι πιθανό να φτάσει στην ξηρά στο Westmoreland ή στο St Elizabeth, στη δυτική ακτή της Τζαμάικα, προτού σταδιακά εξασθενήσει στην κατηγορία τέσσερα καθώς θα διασχίζει το νησί.

Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, το «μάτι» του τυφώνα άρχισε να κινείται πάνω από τις νότιες ακτές της Τζαμάικας. Η ζώνη του ματιού (eyewall), όπου καταγράφονται οι ισχυρότεροι άνεμοι - έως και 290 χιλιόμετρα την ώρα -, αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές καθώς περνάει πάνω από το νησί.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει τη στεριά όταν το κέντρο του ματιού περάσει εξ ολοκλήρου πάνω από την ακτή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, προκαλώντας φόβους για σοβαρές ζημιές σε υποδομές και δίκτυα ενέργειας.

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας. «Το ηλεκτρικό δίκτυο έχει ήδη πληγεί από τις συνθήκες του τυφώνα, προκαλώντας αρκετές διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί» δήλωσε ο Daryl Vaz σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Τζέρεμι ΝτεΧάρτ ανάρτησε βίντεο στο Χ από το εσωτερικό του τεράστιου «ματιού» του τυφώνα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

 28.10.2025 - 16:55
Επόμενο άρθρο

Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney

 28.10.2025 - 17:35
Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

  •  28.10.2025 - 18:25
ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

  •  28.10.2025 - 12:58
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

  •  28.10.2025 - 13:19
28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

  •  28.10.2025 - 13:51
Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

  •  28.10.2025 - 17:18
Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

  •  28.10.2025 - 16:55
Το μίσος που δίνεις

Το μίσος που δίνεις

  •  28.10.2025 - 13:00
Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

  •  28.10.2025 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα