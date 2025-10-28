Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΘάνατος-μυστήριο για influencer, ανερχόμενη πολιτικό: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της
ΔΙΕΘΝΗ

Θάνατος-μυστήριο για influencer, ανερχόμενη πολιτικό: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

 28.10.2025 - 16:27
Θάνατος-μυστήριο για influencer, ανερχόμενη πολιτικό: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου μία διάσημης influencer του fitness και ανερχόμενη πολιτικό, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Βραζιλία.

Η 30χρονη Φερνάντα Ολιβέιρα ντα Σίλβα, πιο γνωστή στο διαδίκτυο ως Fernanda Maroca, ανακαλύφθηκε άψυχη από μέλη της οικογένειάς της, μέσα στην κατοικίας της, στη Λίμνη Βέρντε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά μπόρεσαν μόνο να επιβεβαιώσουν τον θάνατό της.

Η 30χρονη ήταν μια γνωστή δημιουργός περιεχομένου, μοιράζοντας κριτικές για καλλυντικά και συμβουλές γυμναστικής με χιλιάδες ακολούθους.

Ηταν επίσης μια ανερχόμενη πολιτική προσωπικότητα, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος και δύο φορές ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λίμνης Βέρντε.

Η Φερνάντα ήταν μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Progressistas της Βραζιλίας και είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 2020.

Ηγήθηκε του συμβουλίου από το 2021 έως το 2022 και ξανά από το 2022 έως το 2024, και υπηρετούσε τη δεύτερη θητεία της κατά τον χρόνο του θανάτου της.

Οι δημοτικές αρχές έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 12 Οκτωβρίου, η Φερνάντα εμφανίστηκε σκεπτική καθώς πόζαρε δίπλα σε μια λίμνη — που λέγεται ότι είναι ένα αγαπημένο σημείο από την παιδική της ηλικία — γράφοντας: «Ο παππούς και η γιαγιά μιλάνε, και εμείς τρέχουμε τριγύρω».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

 28.10.2025 - 16:03
Επόμενο άρθρο

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

 28.10.2025 - 16:55
Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

  •  28.10.2025 - 18:25
ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

  •  28.10.2025 - 12:58
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

  •  28.10.2025 - 13:19
28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

  •  28.10.2025 - 13:51
Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

  •  28.10.2025 - 17:18
Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

  •  28.10.2025 - 16:55
Το μίσος που δίνεις

Το μίσος που δίνεις

  •  28.10.2025 - 13:00
Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

  •  28.10.2025 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα