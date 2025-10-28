Θάνατος-μυστήριο για influencer, ανερχόμενη πολιτικό: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

Η 30χρονη Φερνάντα Ολιβέιρα ντα Σίλβα, πιο γνωστή στο διαδίκτυο ως Fernanda Maroca, ανακαλύφθηκε άψυχη από μέλη της οικογένειάς της, μέσα στην κατοικίας της, στη Λίμνη Βέρντε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά μπόρεσαν μόνο να επιβεβαιώσουν τον θάνατό της.

Η 30χρονη ήταν μια γνωστή δημιουργός περιεχομένου, μοιράζοντας κριτικές για καλλυντικά και συμβουλές γυμναστικής με χιλιάδες ακολούθους.

Ηταν επίσης μια ανερχόμενη πολιτική προσωπικότητα, υπηρετώντας ως δημοτική σύμβουλος και δύο φορές ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λίμνης Βέρντε.

Η Φερνάντα ήταν μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Progressistas της Βραζιλίας και είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 2020.

Ηγήθηκε του συμβουλίου από το 2021 έως το 2022 και ξανά από το 2022 έως το 2024, και υπηρετούσε τη δεύτερη θητεία της κατά τον χρόνο του θανάτου της.

Οι δημοτικές αρχές έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 12 Οκτωβρίου, η Φερνάντα εμφανίστηκε σκεπτική καθώς πόζαρε δίπλα σε μια λίμνη — που λέγεται ότι είναι ένα αγαπημένο σημείο από την παιδική της ηλικία — γράφοντας: «Ο παππούς και η γιαγιά μιλάνε, και εμείς τρέχουμε τριγύρω».

