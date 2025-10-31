Ecommbx
Η Νέα Υόρκη «πνίγηκε» από τη βροχή – Δύο νεκροί, προβλήματα στις πτήσεις, προειδοποιήσεις για πλημμύρες
ΔΙΕΘΝΗ

Η Νέα Υόρκη «πνίγηκε» από τη βροχή – Δύο νεκροί, προβλήματα στις πτήσεις, προειδοποιήσεις για πλημμύρες

 31.10.2025 - 09:22
Η Νέα Υόρκη «πνίγηκε» από τη βροχή – Δύο νεκροί, προβλήματα στις πτήσεις, προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Σφοδρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

 
«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.



 
Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.

