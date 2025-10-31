Σ' αρέσει το φαγητό; Η νέα ταβέρνα στο χωριό με «άρωμα» παράδοσης - Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες της

Ένα ταβερνάκι που συνδυάζει την παράδοση, τη μεσογειακή κουζίνα και την τοπική φιλοξενία.

Θα δείτε ένα περιβάλλον που συνδυάζει το παλιό με το νέο.

Το εστιατόριο στο χωριό Μαλλιά επανασυστήνεται στο κοινό με μια μεσογειακή πρόταση γεμάτη αυθεντικότητα, αναδεικνύοντας την αξία των αγνών πρώτων υλών και της ζεστής φιλοξενίας.

Το μενού του εστιάζει σε παραδοσιακές συνταγές, φτιαγμένες με μεράκι και σεβασμό στις τοπικές γεύσεις, ενώ η ατμόσφαιρα αποπνέει τη γαλήνη και την οικειότητα της κυπριακής υπαίθρου.

Ο χώρος, στον οποίο πρωταγωνιστής είναι το φυσικό ξύλο, στο εσωτερικό, αλλά και το ζεστό τζάκι, που ετοιμάζεται να ζεστάνει την ατμόσφαιρα τις κρύες νύχτες του χειμώνα, διατηρεί το χαρακτηριστικό στοιχείο της απλότητας και της παραδοσιακής αισθητικής, εμπλουτισμένο με μοντέρνες πινελιές. Στο εξωτερικό απολαμβάνει τη φυσική ομορφιά του χωριού.

Εδώ, πέρα από το καλό φαγητό, πρωταγωνιστής είναι και η καλή μουσική.

Η νέα ομάδα του εστιατορίου έχει στόχο να μετατρέψει τον «Πλάτανο της Μαλλιάς» σε σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, συνδυάζοντας τη γαστρονομία με την τοπική κουλτούρα και τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Το ταβερνάκι ανοίγει επίσημα τις πόρτες του την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τηλέφωνο: 97 680 774.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus