Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

 02.11.2025 - 15:03
Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

Συνεχίζεται ο συντονισμός μεταξύ της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακή Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι, που καλύπτει την Τανζανία, και του κέντρου διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και εξετάζονται οι δυνατότητες για την επιστροφή των 22 συνολικά Κυπρίων που έχουν εγκλωβιστεί στην Τανζανία το συντομότερο δυνατό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου, Θεόδωρος Γκότσης.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, ο κ. Γκότσης είπε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή και με τους γονείς της ομάδας παιδιών που βρίσκονται στην Τανζανία. Για την ασφαλή επιστροφή όλων στην Κύπρο, πρόσθεσε, γίνονται επαφές και με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τανζανία.

Από τα 22 άτομα που επικοινώνησαν με το Υπουργείο, οι 14 είναι μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι επισκέπτονταν τη χώρα στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης. Τους μαθητές συνόδευαν άλλοι τέσσερις ενήλικες, δύο συνοδοί και άλλα δύο άτομα από την Ελλάδα που έκαναν εθελοντισμό.

Επιπλέον, άλλοι τέσσερις Κύπριοι βρίσκονται για άλλους λόγους στη χώρα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Παρασκευή ταξιδιωτική οδηγία για την Τανζανία, συνιστώντας στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Ο κ. Γκότσης κάλεσε και σήμερα τυχόν άλλους Κύπριους που βρίσκονται στη χώρα να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ταξιδιωτική οδηγία.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κένυας, στο τηλέφωνο 254 111051430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected].

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο +357 22 651113 και με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων στα τηλέφωνα +357 22 801000 και +357 97 775998.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί - «Πρεμιέρα» για την χειμερινή περίοδο – Πάνω από 37.000 άτομα στην ύπαιθρο
Επεισοδιακή καταδίωξη: Εμβόλισε περιπολικό και τον βρήκαν με κοκαΐνη – Συνελήφθη 26χρονος στη Λεμεσό
Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις
Όταν η αλήθεια ενοχλεί: Ένα σύστημα που «μακιγιάρει» τη βία στα σχολεία για να μη φανεί το σάπισμα στη ρίζα
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βασίλης Κικίλιας: Η τρυφερή ανάρτηση για την Τζένη Μπαλατσινού με αφορμή τα γενέθλιά της

 02.11.2025 - 15:01
Επόμενο άρθρο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στην κάμερα – Τι συνέβη

 02.11.2025 - 15:14
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

  •  02.11.2025 - 07:39
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

  •  02.11.2025 - 12:14
ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκαν επτά πιστόλια σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκαν επτά πιστόλια σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία

  •  02.11.2025 - 14:41
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.11.2025 - 14:04
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

  •  02.11.2025 - 11:46
Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

  •  02.11.2025 - 13:53
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

  •  02.11.2025 - 08:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα