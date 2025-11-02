Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, ο κ. Γκότσης είπε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή και με τους γονείς της ομάδας παιδιών που βρίσκονται στην Τανζανία. Για την ασφαλή επιστροφή όλων στην Κύπρο, πρόσθεσε, γίνονται επαφές και με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τανζανία.

Από τα 22 άτομα που επικοινώνησαν με το Υπουργείο, οι 14 είναι μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι επισκέπτονταν τη χώρα στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης. Τους μαθητές συνόδευαν άλλοι τέσσερις ενήλικες, δύο συνοδοί και άλλα δύο άτομα από την Ελλάδα που έκαναν εθελοντισμό.

Επιπλέον, άλλοι τέσσερις Κύπριοι βρίσκονται για άλλους λόγους στη χώρα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Παρασκευή ταξιδιωτική οδηγία για την Τανζανία, συνιστώντας στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Ο κ. Γκότσης κάλεσε και σήμερα τυχόν άλλους Κύπριους που βρίσκονται στη χώρα να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ταξιδιωτική οδηγία.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κένυας, στο τηλέφωνο 254 111051430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected].

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο +357 22 651113 και με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων στα τηλέφωνα +357 22 801000 και +357 97 775998.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ