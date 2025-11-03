Θρίαμβος για τον παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη - Κολύμπησε απόσταση 149 χιλιομέτρων και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ

Χαράλαμπου Ταϊγανίδη ανακοινώνει με βαθιά συγκίνηση και απεριόριστη υπερηφάνεια ότι ο αθλητής ολοκλήρωσε επιτυχώς μία πρωτοφανή προσπάθεια, καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Ο Χαράλαμπος κολύμπησε μια συνολική απόσταση 149 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ και στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα αντοχής και ανθρωπιάς.

Το Χρονικό του Άθλου:

149km Ψυχής και Θέλησης

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα GPS των σκαφών συνοδείας, τα οποία ήταν διασυνδεδεμένα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ανοικτής Θάλασσας (WOSA), η καταγεγραμμένη απόσταση που κάλυψε ο Χαράλαμπος είναι 149 km.

Η Δραματική Τελευταία Ημέρα

Η τελική φάση της προσπάθειας μετατράπηκε σε μία σφοδρή μάχη με τα στοιχεία της φύσης.

* Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο καιρός επιδεινώθηκε, με τον Χαράλαμπο να κολυμπάει με κόντρα ανέμους έντασης 3 Μποφόρ.

* Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η θάλασσα αγρίεψε, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τα 5 με 6 Μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες και απαιτητικές.

Εξάντληση και Θρίαμβος

Ο αθλητής, εξαντλημένος από την υπεράνθρωπη προσπάθεια, ανέβηκε στο σκάφος συνοδείας 4,5 χιλιόμετρα πριν από το αρχικά προγραμματισμένο σημείο αποβίβασης, αφού η Ομάδα και οι κριτές επιβεβαίωσαν ότι είχε ήδη καταρρίψει χιλιομετρικά το ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία του αθλητή ήταν η ύψιστη προτεραιότητα.

Αμέσως μετά την αποβίβασή του από το ταχύπλοο στο ψαρολίμανο της Λάρνακας, ο Χαράλαμπος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για θεραπεία και ενδελεχείς προληπτικές εξετάσεις.

«Είμαστε απέραντα υπερήφανοι για τον Χαράλαμπο, ο οποίος απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να τα ξεπερνάμε. Αυτός ο άθλος δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ. Είναι μια νίκη της ψυχής, της αλληλεγγύης και ένα φάρος έμπνευσης για όλους, ειδικά για τα παιδιά που στηρίξαμε με αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε για την καθοριστική υποστήριξή σας.»