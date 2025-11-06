Ecommbx
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

 06.11.2025 - 07:18
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ μετά τη χθεσινή απόρριψη από την εργοδοτική πλευρά του προσχεδίου συμφωνίας της κυβέρνησης, οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους και η επαπειλούμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στον τομέα των μεταφορών είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων την Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» με τίτλο, στο κύριο θέμα της, «Πολεμικό μέτωπο για την ΑΤΑ» αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων πως κάνουν αποδεκτό ως έχει το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, τη στιγμή που οι εργοδοτικές οργανώσεις το έκριναν ως μη ικανοποιητικό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε πιέσεις για διαφάνεια στον φορέα της Πρώτης Κυρίας με επίκεντρο την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις τελευταίες ενέργειες της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση Δημοσθένους.

Με τίτλο «Ανεπιθύμητοι οι ΑμεΑ μαθητές» ο «Πολίτης» αναφέρεται, στο κύριο θέμα του, σε καταγγελίες πως ιδιωτικά σχολεία κλείνουν την πόρτα σε παιδιά με αναπηρίες, επικαλούμενα εσωτερικούς κανονισμούς. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι σφίγγει ο κλοιός για τον φερόμενο εκτελεστή του Σταύρου Δημοσθένους. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων να απορρίψουν το προσχέδιο συμφωνίας για την ΑΤΑ που παρουσίασε η Κυβέρνηση.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ναυάγησε ο διάλογος» αναφέρει πως δεν απέδωσε καρπούς η υποχώρηση της Κυβέρνησης από το «ΑΤΑ για όλους» καθώς οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι απάντησαν αρνητικά, ζητώντας τη συνέχιση του διαλόγου. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα κάνει λόγο για κλιμάκωση της κρίσης στις μεταφορές, με το λιανεμπόριο να προειδοποιεί για αλυσιδωτές επιπτώσεις αν δεν επέλθει συμφωνία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, λέγοντας ότι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναμένεται να καταλήξουν σήμερα σε απόφαση.

Η εφημερίδα «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «ΑΤΑ: Αδιέξοδο με ευθύνη εργοδοτών», γράφοντας ότι οι συντεχνίες τήρησαν στάση ευθύνης για το ζήτημα της ΑΤΑ, ενώ ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επέδειξαν ανευθυνότητα και αδιαλλαξία. Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι οι οδηγοί αμμοχάλικα, σιτηρών και ζωοτροφών είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις των απεργών μεταφορέων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι καθυστερεί εκ νέου ο χώρος κράτησης ανηλίκων στις φυλακές.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο, στο κύριό της θέμα «Οι συντεχνίες συμφωνούν, ωστόσο δεν υπήρξε συμφωνία για την ΑΤΑ», αναφέρεται στην αποδοχή των όρων του προσχεδίου της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την απόρριψή τους από τους εργοδότες. Η εφημερίδα δημοσιεύει, εξάλλου, στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλας, στο πλαίσιο της επίσκεψης της τελευταίας στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα προβάλλει τη βράβευση για άρθρα που δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα και προωθούν την ισότητα των φύλων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

