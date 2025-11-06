Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Φοβάται για την ζωή του ο Τυχικός - Τα βανάκια παρακολούθησης και η καταγγελία της δικηγόρου του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Φοβάται για την ζωή του ο Τυχικός - Τα βανάκια παρακολούθησης και η καταγγελία της δικηγόρου του

 06.11.2025 - 08:48
Για καταγγελία αναφορικά με ενδεχόμενη παρακολούθηση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου και τις ιδίας από ιδιωτικό όχημα, μίλησε η δικηγόρος του Τυχικού, Ευαγγελία Πουλλά στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Kαταρχάς, η κα. Πουλλά τόνισε ότι δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο η παρακολούθηση του Τυχικού από Ι.Χ. όχημα, καθώς η ίδια έκανε δηλώσεις στο παρελθόν για αυτό το ζήτημα.

«Ήταν η ίδια εταιρεία, με συγκεκριμένα βανάκια, δεν ήταν πάντα το ίδιο αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

«Μου ανέφεραν ότι ήρθε σε πάρτι στο Στρουμπί το συγκεκριμένο βανάκι και έχασε το δρόμο. Το χωριό Στρουμπί έχει οδούς και αριθμούς. Δεν ήταν λογικό. Από την μία άκρη του χωριού μέχρι την άλλη, όπως το να είστε σε ξεχωριστό χωριό. Και έχασε το δρόμο το βανάκι και ήρθε έξω από το σπίτι μου; Και αναστάτωσε και τους γονείς μου και την ανιψιά μου που ήταν και έγκυος». Ακολούθως πρόσθεσε «Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Έχω μόνο ενδείξεις», είπε.

Αναφορικά με την προσωπική ακεραιότητα και αν κατατρέχει κάποιο κίνδυνο, η κα. Πουλλά δήλωσε ότι «προσωπικά σε εμένα δεν είπε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του δεν έχουμε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία». Στη συνέχεια σχετικά με το αν απειλείται η ζωή του Αρχιεπισκόπου Πάφου η κα. Πουλλά είπε «το εκμυστηρεύτηκε σε μία κυρία που είναι πνευματικοπαίδι του και μου το μετέφεραν. Πρέπει όμως να είναι υπάρχει κάποια λεπτότητα».

Σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις Τυχικού και Μητροπολίτη Πάφου η δικηγόρος σημείωσε πως «ποτέ δεν είχαν καλή σχέση ο Αρχιεπίσκοπος με τον Μητροπολίτη Τυχικό. Υπέφερε μαζί του ο Επίσκοπος μας. Για αυτόν τον λόγο έφυγε για σπουδές στην Αγγλία. Και πάντα το απέτρεπε».

Δείτε όσα ανέφερε:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

