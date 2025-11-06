Σοβαρό τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς – Τραυματίες περίμεναν πάνω από 45 λεπτά για ασθενοφόρο

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα της Τετάρτης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, όταν δύο αγροτικά οχήματα, ένα μονοκάμπινο και ένα διπλοκάμπινο, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα κατέληξε σε χαντάκι βάθους πέντε μέτρων. Ένας από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε τελικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς της περιοχής, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σχεδόν στις 7:00, δηλαδή 45 και πλέον λεπτά μετά το τροχαίο.

Ο λόγος ήταν το μοναδικό ασθενοφόρο που σταθμεύει στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς εκείνη την ώρα είχε μεταφέρει άλλο περιστατικό στην Πάφο, ενώ το δεύτερο πλήρωμα αναλάμβανε βάρδια μόλις στις 7:00.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των τοπικών αρχών για μόνιμη παρουσία δύο πληρωμάτων, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές λόγω καθυστερημένης ανταπόκρισης.