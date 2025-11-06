Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

Για το τραγικό συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από το «υπουργείο υγείας», την «αστυνομία», ιατροδικαστικές έρευνες ενώ τ/κ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υγείας ζητούν όπως στην έρευνα για τα αίτια του θανάτου της μικρής ενταχθούν και άτομα από οργανώσεις και όπως η έρευνα διεξαχθεί από "ανεξάρτητους φορείς".

Η μητέρα και ο πατέρας του κοριτσιού με δηλώσεις τους σε διάφορα ΜΜΕ αναφέρθηκαν στις δύο ενέσεις φαρμάκου που χορηγήθηκαν στη μικρή για να υποβληθεί σε εξέταση MRI. Το παιδί φέρεται, αφού πέρασε από το μηχάνημα, να μην συνήλθε και να σταμάτησε να αναπνέει αμέσως μετά την εξέταση, σύμφωνα με τους γονείς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, το κοριτσάκι εξετάστηκε από παιδονευρολόγο, ο οποίος αποφάσισε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία λόγω υποψίας εγκεφαλικής λοίμωξης. Επειδή το παιδί έπρεπε να παραμείνει ήρεμο κατά τη διάρκεια της μαγνητικής τομογραφίας, χορηγήθηκε ένα «απλό ηρεμιστικό».

Το παιδί, το οποίο αποκοιμήθηκε μετά τη λήψη του φαρμάκου, τέθηκε υπό παρακολούθηση. Αναφέρθηκε ότι ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή του παρακολουθούνταν, όπως φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο, σύμφωνα πάντα με την Κίπρις ποστασί.

Ωστόσο, μετά από λίγο, η μητέρα του παιδιού, η οποία ήταν μαζί της, συνειδητοποίησε ότι η 9χρονη δεν ανέπνεε και κάλεσε βοήθεια. Παρά τις παρεμβάσεις καρδιολόγου, νευρολόγου και της ομάδας των επειγόντων περιστατικών της παιδιατρικής, προστίθεται, το παιδί δεν ανένηψε.

Σημειώνει επίσης ότι η νεκροτομή θα αποκαλύψει εάν η οικογένεια είχε χορηγήσει κάποιο φάρμακο στο παιδί μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι τα φάρμακα που χορηγήθηκαν πριν από τη μαγνητική τομογραφία δεν προκάλεσαν καρδιακή ανακοπή και η απόφαση του παιδονευρολόγου να παραπέμψει σε μαγνητική τομογραφία λόγω ύποπτης εγκεφαλικής λοίμωξης ήταν ιατρικά ορθή.

Σύμφωνα με την Κίπρις ποστασί έχουν εξεταστεί κάμερες που σχετίζονται με το περιστατικό στο νοσοκομείο Λευκωσίας, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα και έχουν ληφθεί καταθέσεις.

Σε κοινή δήλωση σχετικά με τον θάνατο της 9χρονης οι οργανώσεις υγείας ζήτησαν μια δίκαιη, διαφανή και ολοκληρωμένη διαδικασία. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλες τις αρχές», ανέφεραν.

Η τ/κ ιατρική ένωση (Tıp-İş), ο τ/κ ιατρικός σύνδεσμος (KTTB), το τ/κ ιατρικό επιμελητήριο (KTTO) και το τ/κ οδοντιατρικό επιμελητήριο (KTDTO) αναφέρουν ότι είναι ζωτικής σημασίας η «αστυνομική και ιατροδικαστική» έρευνα, καθώς και η διοικητική έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη διεξαχθεί, να γίνουν το συντομότερο δυνατό. «Η διεξοδική εξέταση όλων των σταδίων του περιστατικού από την αστυνομία, τις δικαστικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη δικαιοσύνη όσο και για την επαγγελματική δεοντολογία», αναφέρουν.

