Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ
Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

 06.11.2025 - 11:34
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργω με μέτρα στήριξης για πολίτες των οποίων το πιστοποιητικό καταλληλότητας οχήματος έχει ακυρωθεί λόγω μη αντικατάστασης αερόσακου, νοουμένου ότι έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών που επέδειξαν συνέπεια, προγραμματίζοντας έγκαιρα την αντικατάσταση του ελλαττωματικού εξαρτήματος, αλλά επηρεάζονται λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση των ανταλλακτικών στις εταιρείες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 έχει ανασταλεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας για 10.782 οχήματα, ενώ έχουν ήδη διευθετηθεί 4.327 ραντεβού για αντικατάσταση έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν, ιδιαίτερα για τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα μέτρα στήριξης:

1. Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων δημόσιων μεταφορών σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν διευθετήσει ραντεβού για λήψη διορθωτικών μέτρων έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026, το όχημά τους είναι ακινητοποιημένο και δεν διαθέτουν άλλο όχημα.

2. Εφάπαξ οικονομική στήριξη ύψους €100 ανά εβδομάδα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν διευθετήσει ραντεβού για λήψη διορθωτικών μέτρων έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 και ανήκουν στις κατηγορίες δικαιούχων ΕΕΕ, χαμηλοσυνταξιούχων, μονογονιών και πολύτεκνων.

3. Εφάπαξ οικονομική στήριξη ύψους €100 ανά εβδομάδα στους ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων που έχουν διευθετήσει ραντεβού για λήψη διορθωτικών μέτρων έως τα τέλη Ιανουαρίου, 2026, το όχημά τους είναι ακινητοποιημένο και δεν διαθέτουν άλλο όχημα.

Η παροχή στήριξης θα γίνεται κατόπιν αίτησης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή ενισχύει την προσπάθεια του κράτους να προστατεύσει την καθημερινότητα των πολιτών, χωρίς να παραβλέπεται ο βασικός στόχος: η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, που αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

