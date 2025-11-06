Ecommbx
LIKE ONLINE

Πέθανε 31χρονη influencer - Έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie -Δείτε φωτογραφίες

 06.11.2025 - 17:48
Πέθανε 31χρονη influencer - Έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie -Δείτε φωτογραφίες

Η 31χρονη Βραζιλιάνα influencer Barbara Jankavski βρέθηκε νεκρή σε κατοικία στο Σάο Πάολο, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του θανάτου της, τον οποίο έχει ήδη καταγράψει ως «ύποπτο». Τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Ο θάνατός της σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον χαμό άλλης influencer στη Βραζιλία, της Fernanda Oliveira da Silva, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στα social media.

 

Φίλη της Jankavski, η οποία βρισκόταν μαζί της στο σπίτι νωρίτερα την ίδια ημέρα και αποχώρησε πριν τον θάνατο, κατέθεσε ότι η 31χρονη είχε τραυματίσει το μάτι της.

 

Πριν από λίγες εβδομάδες, η influencer είχε προκαλέσει αντιδράσεις δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν με μελανιές γύρω από τα μάτια, αποτέλεσμα πρόσφατης αισθητικής επέμβασης (facelift).

Η Jankavski, γνωστή στα κοινωνικά δίκτυα με το ψευδώνυμο «Boneca Desumana» («Απάνθρωπη Barbie»), είχε υποβληθεί σε 27 πλαστικές επεμβάσεις, επενδύοντας πάνω από 42.000 λίρες για να αποκτήσει την εμφάνιση της «ζωντανής Barbie». Είχε περισσότερους από 55.000 ακόλουθους στο Instagram και 344.000 στο TikTok, ενώ είχε συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημιστικές καμπάνιες στη Βραζιλία.

Παρά τη μεγάλη της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έγινε την 1η Οκτωβρίου, ενώ στο TikTok είχε να δημοσιεύσει από τις 7 Σεπτεμβρίου. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές της, με πολλούς να αφήνουν μηνύματα αποχαιρετισμού και θλίψης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

«Δίκη» 2 Ε/κ στα κατεχόμενα: Κατέθεσε νέος «μάρτυρας κατηγορίας» - Πότε ορίστηκε η επόμενη «ακρόαση»

 06.11.2025 - 17:25
Ελλάδα: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ

 06.11.2025 - 18:12
Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

