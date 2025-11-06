Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Χιλιάδες επιστολές συμπαράστασης λαμβάνει ο Σαρκοζί στη φυλακή - «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη»

 06.11.2025 - 22:57
Γαλλία: Χιλιάδες επιστολές συμπαράστασης λαμβάνει ο Σαρκοζί στη φυλακή - «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη»

Μπορεί ο Νικολά Σαρκοζί να είναι έγκλειστος σε φυλακές του Παρισιού εκτίοντας 5ετή κάθειρξη, όμως η δημοφιλία του δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάμψη καθώς ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας δέχεται καθημερινά χιλιάδες επιστολές από οπαδούς του που του δηλώνουν τη στήριξή τους.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Σαρκοζί στο Χ (πρώην Twitter) φαίνεται ένας εκ των υπαλλήλων του σωφρονιστικού ιδρύματος να αδειάζει μπροστά στην κάμερα ένα τεράστιο σάκο που περιέχει μεγάλο αριθμό επιστολών που απευθύνονται στον πρώην Πρόεδρο της χώρας.

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται σε ορισμένες επιστολές οι αποστολείς να του ζητούν «να κάνει κουράγιο», ενώ δεν λείπουν και καρτ ποστάλ, αλλά και γράμματα που ο γραφικός χαρακτήρας παραπέμπει ακόμη και σε παιδιά. 

Παράλληλα, στο βίντεο φαίνεται ότι εκτός από επιστολές συμπαράστασης, στον Σαρκοζί στέλνουν και δεκάδες βιβλία.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την κινητοποίησή σας! Το τέλος της ιστορίας δεν έχει ακόμη γραφτεί...», αναφέρει η ανάρτηση του Νικολά Σαρκοζί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

