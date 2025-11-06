Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βουλή: Ψηφίστηκε αύξηση του τέλους τεχνικού ελέγχου για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά οχήματα

 06.11.2025 - 23:13
Βουλή: Ψηφίστηκε αύξηση του τέλους τεχνικού ελέγχου για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά οχήματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, την Πέμπτη, νόμο, ο οποίος προβλέπει αύξηση του τέλους τεχνικού ελέγχου για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά οχήματα.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, το τέλος που καταβάλλεται στα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) αυξάνεται από €35 σε €43, ενώ στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΕΜΟ) από €40 σε €46. Η αύξηση αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά).

Ο νόμος ψηφίστηκε με 40 ψήφους υπέρ και μια εναντίον του Βουλευτή Λεμεσού, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ενώ ψηφίστηκε και τροπολογία του Βουλευτή της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Μαρίνου Μουσιούττα, για αναθεώρηση των τελών κάθε οκτώ χρόνια.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το νομοθέτημα αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, επισημαίνοντας ότι η τελευταία αλλαγή στην τιμολόγηση είχε γίνει το 2007. Πρόσθεσε ότι η  Βουλή είχε δεχθεί επανειλημμένα εισηγήσεις για το θέμα. Εισηγήθηκε με πρόταση νόμου όπως προστεθεί πρόνοια, ώστε κάθε οκτώ χρόνια η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή να εξετάζει τυχόν αναθεώρηση των τελών και να υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Βουλή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είχε απασχολήσει αρκετές φορές την Επιτροπή Μεταφορών και χαρακτήρισε ορθή την ψήφισή του και στη σωστή κατεύθυνση τη σχετική τροπολογία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, δήλωσε ότι το κόμμα του, αν και δεν συμφωνεί πλήρως με την αύξηση, θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Είπε, ακόμα, ότι είχαν ζητήσει αναβολή για να υπάρξει διαβούλευση με τον Υπουργό Μεταφορών, ώστε να μειωθεί το βάρος που θα επωμιστούν οι πολίτες.  Κάλεσε την Κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του διοικητικού κόστους των €5 ή και του συντελεστή ΦΠΑ. Εξήγησε ότι, παρότι ο Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά, οι διαδικασίες ήταν χρονοβόρες. Για την τροπολογία είπε ότι δεν θα την υπερψηφίσουν, αφού η εκάστοτε Κυβέρνηση έχει δικαίωμα αναθεώρησης των τελών όποτε το επιθυμεί.

Απαντώντας, ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι, αν για έκτακτους λόγους χρειαστεί επανεξέταση των τελών, αυτή μπορεί να γίνει και πριν την οκταετία. Όσο για τη  αύξηση που επήλθε είπε ότι είναι μόλις €8 ύστερα από 15 χρόνια, ενώ όσον αφορά το αίτημα του ΑΚΕΛ για μείωση του διοικητικού κόστους είπε ότι αν εκμηδενιστεί, το κόστος αυτό δεν χάνεται, αλλά «θα μετακυλιστεί τελικά σε ολόκληρο τον πληθυσμό».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

