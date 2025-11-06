Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Ξαφνική αδιαθεσία στον Λευκό Οίκο: Κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ σε live συνέντευξη

 06.11.2025 - 23:32
Αναστάτωση επικράτησε στο Οβάλ Γραφείο όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του που συμμετείχαν σε συνέδριο για την υγεία, είδαν έναν από τους συμμετέχοντες να καταρρέει κατά τη διάρκεια live συνέντευξης Τύπου.

 

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν αναγνωρίστηκε ως ο Γκόρντον Φίντλεϊ της Novo Nordisk εθεάθη να καταρρέει ξαφνικά στο Οβάλ Γραφείο.

Ενώ μιλούσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eli Lily, Ντέιβ Ρικς, ο Φίντλεϊ κατέρρευσε και εκείνος σταμάτησε προσωρινά τις δηλώσεις του.

Ο Δρ. Μεχμέτ Οζ , επικεφαλής των Κέντρων για τις Υπηρεσίες Medicare και Medicaid του Τραμπ, ήταν παρών στη διάσκεψη και τον κράτησε αγκαλιά καθώς ο άνδρας κατέρρεε.

Στη συνέχεια, ξάπλωσαν τον Φίντλεϊ κάτω, καθώς ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου ακούστηκε να λέει στα μέλη του Τύπου να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Οι δημοσιογράφοι συνοδεύτηκαν πίσω στην Αίθουσα Ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ενημέρωσε την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου ότι ο Φίντλεϊ ήταν «καλά».

«Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Οβάλ Γραφείου των Ευνοουμένων Εθνών, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου ανέλαβε γρήγορα δράση και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σύντομα».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε οικία στη Λευκωσία, το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11).

