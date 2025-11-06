Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

 06.11.2025 - 19:33
Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον «περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025», ο οποίος επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης αδειών κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών των Κατηγοριών Β1 και Β5.

Ο νέος νόμος στοχεύει στον εξορθολογισμό και στην ενίσχυση του πλαισίου αδειοδότησης, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται η υποχρέωση του αιτητή να αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο ζητά άδεια, ενώ παρέχεται στον Αρχηγό Αστυνομίας η δυνατότητα να ζητά γνωμάτευση από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο προτού αποφασίσει για τη χορήγησή της.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας καθίσταται πλέον το αρμόδιο όργανο τόσο για τη χορήγηση όσο και για τη μη χορήγηση της άδειας, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τη διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία ανανέωσης της άδειας και παρέχεται εξουσία στον Αρχηγό να την αναστέλλει ή να την ανακαλεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά θα παραχωρούνται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μόνο σε πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε ειδική εκπαίδευση, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας η άδεια θα ανακαλείται. Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης την υποχρέωση επιστροφής του οπλισμού σε περιπτώσεις λήξης, μη ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας.

Ο νόμος ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και μια εναντίον του μεμονωμένου Σοσιαλιστή Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου.

Αιτιολογώντας τη ψήφο του ο κ. Ευσταθίου είπε ότι ως θέμα αρχής διαφωνεί με τη συσσώρευση υπερεξουσιών σε ένα και μόνο όργανο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

 06.11.2025 - 19:15
Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας ηλικίας 71 ετών.

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

  •  06.11.2025 - 19:15
Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

  •  06.11.2025 - 19:33
Φόνος Δημοσθένους: Τι θα γίνει με αυτούς που φωτογράφησαν νεκρό τον γνωστό επιχειρηματία - «Είναι πρωτάκουστα πράγματα..»

Φόνος Δημοσθένους: Τι θα γίνει με αυτούς που φωτογράφησαν νεκρό τον γνωστό επιχειρηματία - «Είναι πρωτάκουστα πράγματα..»

  •  06.11.2025 - 17:05
Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

  •  06.11.2025 - 14:58
Συναγερμός στο Υπουργείο Μεταφορών: Έκτακτη σύσκεψη μετά την πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Πάφο

Συναγερμός στο Υπουργείο Μεταφορών: Έκτακτη σύσκεψη μετά την πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Πάφο

  •  06.11.2025 - 15:52
«Δίκη» 2 Ε/κ στα κατεχόμενα: Κατέθεσε νέος «μάρτυρας κατηγορίας» - Πότε ορίστηκε η επόμενη «ακρόαση»

«Δίκη» 2 Ε/κ στα κατεχόμενα: Κατέθεσε νέος «μάρτυρας κατηγορίας» - Πότε ορίστηκε η επόμενη «ακρόαση»

  •  06.11.2025 - 17:25
Ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια βολής της Εθνικής Φρουράς - Έτρεχε η Πυροσβεστική

Ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια βολής της Εθνικής Φρουράς - Έτρεχε η Πυροσβεστική

  •  06.11.2025 - 19:10
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως υπαλλήλους: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως υπαλλήλους: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

  •  06.11.2025 - 16:15

