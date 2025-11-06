Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Ίλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Ίλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

 06.11.2025 - 14:14
Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Ίλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

Ενεργειακά αυτόνομο, οικονομικό και έτοιμο σε μια μέρα – το σπίτι που κάνει reset στην αγορά ακινήτων.

Το όνομά του είναι Casita και υπόσχεται να αλλάξει για πάντα το real estate. Ένα σπίτι 21,5 τετραγωνικών που... ανεβαίνει πάνω σε ένα φορτηγό και στήνεται μέσα σε 24 ώρες και, ναι, λένε πως μέσα σε ένα τέτοιο μένει ο ίδιος ο Ίλον Μασκ.

Ο πιο διάσημος δισεκατομμυριούχος του κόσμου άφησε τα μέγαρα και διάλεξε κάτι που κοστίζει λιγότερο από ένα μεταχειρισμένο Tesla.

Το μικρό σπίτι που κάνει τη μεγάλη διαφορά

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μασκ αποκάλυψε το 2021 ότι ζει σε ένα προκάτ σπιτάκι 37 τ.μ., αξίας περίπου 44.000 ευρώ. «Η κύρια κατοικία μου είναι μια μικρή, απίθανη κατοικία των 50.000 δολαρίων κοντά στο SpaceX», έγραψε τότε στο Twitter.

 

Η εταιρεία που έκτοτε συνδέθηκε με την ιστορία του είναι η Boxabl, μια startup που φτιάχνει προκατασκευασμένα σπίτια με αλυσίδα παραγωγής, σαν να συναρμολογεί αυτοκίνητα. Το πιο γνωστό της μοντέλο είναι η “Casita”, μικρή, έξυπνη και φουτουριστική.

Με διαστάσεις 3,7 Χ 5 μέτρα, η Casita διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού-υπνοδωματίου, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και τεράστια κάθετα παράθυρα που λούζουν το σπίτι με φως. Οι τοίχοι της «κρύβουν» κάτι… απίστευτο: ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ που παράγουν ενέργεια για όλο το σπίτι, ενώ η σκεπή είναι σφραγισμένη με ειδικό θερμομονωτικό υλικό που αντέχει ακόμη και σε χιόνι.

 

Η Boxabl ποντάρει στη μαζική παραγωγή, μεταφέροντας κάθε σπίτι μέσα σε κοντέινερ δύο τόνων, έτοιμο για κατοίκηση σε λιγότερο από 24 ώρες. Όλα λειτουργούν μέσω της εφαρμογής της Tesla, από τον φωτισμό μέχρι τον κλιματισμό.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by BOXABL (@boxabl)

Και η τιμή; Περίπου 60.000 δολάρια στις ΗΠΑ (52.200 ευρώ), συν το κόστος μεταφοράς. Η εταιρεία ήδη σχεδιάζει επέκταση εκτός Αμερικής, ελπίζοντας να κάνει το «σπίτι μιας μέρας» πραγματικότητα για όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται η «La ninia» στην Ευρώπη – Θα επηρεαστεί και η Κύπρος; - Τι συμβαίνει στην περιοχή μας – Βίντεο
Υπέροχες φωτογραφίες από το χθεσινό «Φεγγάρι του Κάστορα» - Μάγεψε τον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου
Σοβαρό τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς – Τραυματίες περίμεναν πάνω από 45 λεπτά για ασθενοφόρο
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα - Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

 06.11.2025 - 14:05
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου για τη συμμετοχή της στο Παρά Πέντε: «Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;»

 06.11.2025 - 14:19
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

  •  06.11.2025 - 11:34
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

  •  06.11.2025 - 12:40
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

  •  06.11.2025 - 09:30
Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

  •  06.11.2025 - 11:15
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα