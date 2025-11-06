Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Ίλον Μασκ: Στήνεται σε 24 ώρες και κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο Tesla

Το όνομά του είναι Casita και υπόσχεται να αλλάξει για πάντα το real estate. Ένα σπίτι 21,5 τετραγωνικών που... ανεβαίνει πάνω σε ένα φορτηγό και στήνεται μέσα σε 24 ώρες και, ναι, λένε πως μέσα σε ένα τέτοιο μένει ο ίδιος ο Ίλον Μασκ.

Ο πιο διάσημος δισεκατομμυριούχος του κόσμου άφησε τα μέγαρα και διάλεξε κάτι που κοστίζει λιγότερο από ένα μεταχειρισμένο Tesla.

Το μικρό σπίτι που κάνει τη μεγάλη διαφορά

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μασκ αποκάλυψε το 2021 ότι ζει σε ένα προκάτ σπιτάκι 37 τ.μ., αξίας περίπου 44.000 ευρώ. «Η κύρια κατοικία μου είναι μια μικρή, απίθανη κατοικία των 50.000 δολαρίων κοντά στο SpaceX», έγραψε τότε στο Twitter.

This is exactly how they treat Elon. Wonder why humans are wired to hate the good guys. Obv not all humans but many do. pic.twitter.com/UtYgM98N0f — Johnna (@JohnnaCrider1) November 13, 2021

Η εταιρεία που έκτοτε συνδέθηκε με την ιστορία του είναι η Boxabl, μια startup που φτιάχνει προκατασκευασμένα σπίτια με αλυσίδα παραγωγής, σαν να συναρμολογεί αυτοκίνητα. Το πιο γνωστό της μοντέλο είναι η “Casita”, μικρή, έξυπνη και φουτουριστική.

Με διαστάσεις 3,7 Χ 5 μέτρα, η Casita διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού-υπνοδωματίου, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και τεράστια κάθετα παράθυρα που λούζουν το σπίτι με φως. Οι τοίχοι της «κρύβουν» κάτι… απίστευτο: ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ που παράγουν ενέργεια για όλο το σπίτι, ενώ η σκεπή είναι σφραγισμένη με ειδικό θερμομονωτικό υλικό που αντέχει ακόμη και σε χιόνι.

Η Boxabl ποντάρει στη μαζική παραγωγή, μεταφέροντας κάθε σπίτι μέσα σε κοντέινερ δύο τόνων, έτοιμο για κατοίκηση σε λιγότερο από 24 ώρες. Όλα λειτουργούν μέσω της εφαρμογής της Tesla, από τον φωτισμό μέχρι τον κλιματισμό.

View this post on Instagram A post shared by BOXABL (@boxabl)

Και η τιμή; Περίπου 60.000 δολάρια στις ΗΠΑ (52.200 ευρώ), συν το κόστος μεταφοράς. Η εταιρεία ήδη σχεδιάζει επέκταση εκτός Αμερικής, ελπίζοντας να κάνει το «σπίτι μιας μέρας» πραγματικότητα για όλο τον κόσμο.