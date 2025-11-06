Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε τα ακόλουθα: «Η έναρξη της συζήτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων αύριο, στην Επιτροπή Οικονομικών, για τη φορολογική μεταρρύθμιση, σηματοδοτεί ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα της διακυβέρνησης στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είκοσι τρία χρόνια μετά την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, η Κυβέρνηση προχωρεί σε μια συνολική αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να είναι πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια κοινωνική και πολιτική επιλογή που αποτυπώνει το όραμα της Κυβέρνησης για μια Κύπρο δικαιότερη, παραγωγικότερη και πιο ανθεκτική. Μια Κύπρο που στηρίζει τη μεσαία τάξη και δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους, στις νέες και στις οικογένειες.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί προϊόν εκτενούς μελέτης και διαβούλευσης, με τη συμβολή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου Φορολογίας και όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Έξι νομοσχέδια, που έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, και ενσωματώνουν εισηγήσεις και παρατηρήσεις από όλους τους εταίρους, έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκονται τώρα ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Στόχος είναι η μείωση του φορολογικού βάρους, η στήριξη της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και η προώθηση της απασχόλησης. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη στήριξη των νέων ζευγαριών για απόκτηση πρώτης κατοικίας και στην ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των νοικοκυριών.

Η οικονομία της χώρας διανύει σήμερα μια από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που επιτρέπει και καθιστά εφικτές σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως αυτή. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αναμένεται να περιοριστεί στο 57,3% το 2025, να μειωθεί περαιτέρω στο 52,9% το 2026, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί γύρω στο 3,1% το 2026, ενώ η ανεργία θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, στο 4,6% του εργατικού δυναμικού, σε μια καθοδική πορεία που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Αυτή η σταθερή δημοσιονομική βάση αποτελεί το θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μεταρρυθμίσεις ουσίας, που φτάνουν στην κοινωνία και υπηρετούν τον πολίτη.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, πέρα από τη μείωση των βαρών και την κοινωνική της διάσταση, διαθέτει έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Προωθεί την καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, με μέτρα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και μειώνουν το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, τη μείωση της αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5%, την κατάργηση του φόρου στα ενοίκια και την επιμήκυνση της μεταφοράς ζημιών από πέντε σε επτά χρόνια.

Παράλληλα, καθιερώνει ένα απλό, σταθερό και διαφανές πλαίσιο που ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Με τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, η πλειοψηφία των εργαζομένων θα δει άμεση ανακούφιση, με το 55% να μην φορολογείται καθόλου, ενώ η αύξηση του αφορολόγητου ποσού και οι στοχευμένες ελαφρύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, ενοίκια και ενεργειακές επενδύσεις ενισχύουν τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι μια απλή λογιστική άσκηση. Είναι μια πολιτική επιλογή που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σταθερότητα, υπευθυνότητα και σχέδιο, η πρόοδος μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που φτάνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά.

Η Κυβέρνηση προσέρχεται στη Βουλή με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, ώστε η συζήτηση να προχωρήσει με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης συνολικά να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026. Γιατί η Κύπρος που αλλάζει δεν είναι σύνθημα. Είναι καθημερινή πράξη ευθύνης. Και η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις αυτής της αλλαγής.»