Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

 06.11.2025 - 14:05
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις ότι η Κύπρος αλλάζει, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε τα ακόλουθα: «Η έναρξη της συζήτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων αύριο, στην Επιτροπή Οικονομικών, για τη φορολογική μεταρρύθμιση, σηματοδοτεί ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα της διακυβέρνησης στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είκοσι τρία χρόνια μετά την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, η Κυβέρνηση προχωρεί σε μια συνολική αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να είναι πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια κοινωνική και πολιτική επιλογή που αποτυπώνει το όραμα της Κυβέρνησης για μια Κύπρο δικαιότερη, παραγωγικότερη και πιο ανθεκτική. Μια Κύπρο που στηρίζει τη μεσαία τάξη και δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους, στις νέες και στις οικογένειες.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί προϊόν εκτενούς μελέτης και διαβούλευσης, με τη συμβολή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου Φορολογίας και όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Έξι νομοσχέδια, που έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, και ενσωματώνουν εισηγήσεις και παρατηρήσεις από όλους τους εταίρους, έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκονται τώρα ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Στόχος είναι η μείωση του φορολογικού βάρους, η στήριξη της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και η προώθηση της απασχόλησης. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη στήριξη των νέων ζευγαριών για απόκτηση πρώτης κατοικίας και στην ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των νοικοκυριών.

Η οικονομία της χώρας διανύει σήμερα μια από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που επιτρέπει και καθιστά εφικτές σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως αυτή. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αναμένεται να περιοριστεί στο 57,3% το 2025, να μειωθεί περαιτέρω στο 52,9% το 2026, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί γύρω στο 3,1% το 2026, ενώ η ανεργία θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, στο 4,6% του εργατικού δυναμικού, σε μια καθοδική πορεία που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Αυτή η σταθερή δημοσιονομική βάση αποτελεί το θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μεταρρυθμίσεις ουσίας, που φτάνουν στην κοινωνία και υπηρετούν τον πολίτη.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, πέρα από τη μείωση των βαρών και την κοινωνική της διάσταση, διαθέτει έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Προωθεί την καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, με μέτρα που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και μειώνουν το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, τη μείωση της αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5%, την κατάργηση του φόρου στα ενοίκια και την επιμήκυνση της μεταφοράς ζημιών από πέντε σε επτά χρόνια.

Παράλληλα, καθιερώνει ένα απλό, σταθερό και διαφανές πλαίσιο που ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Με τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, η πλειοψηφία των εργαζομένων θα δει άμεση ανακούφιση, με το 55% να μην φορολογείται καθόλου, ενώ η αύξηση του αφορολόγητου ποσού και οι στοχευμένες ελαφρύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, ενοίκια και ενεργειακές επενδύσεις ενισχύουν τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι μια απλή λογιστική άσκηση. Είναι μια πολιτική επιλογή που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σταθερότητα, υπευθυνότητα και σχέδιο, η πρόοδος μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που φτάνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά.

Η Κυβέρνηση προσέρχεται στη Βουλή με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, ώστε η συζήτηση να προχωρήσει με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης συνολικά να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026. Γιατί η Κύπρος που αλλάζει δεν είναι σύνθημα. Είναι καθημερινή πράξη ευθύνης. Και η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μια από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις αυτής της αλλαγής.»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται η «La ninia» στην Ευρώπη – Θα επηρεαστεί και η Κύπρος; - Τι συμβαίνει στην περιοχή μας – Βίντεο
Υπέροχες φωτογραφίες από το χθεσινό «Φεγγάρι του Κάστορα» - Μάγεψε τον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου
Σοβαρό τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς – Τραυματίες περίμεναν πάνω από 45 λεπτά για ασθενοφόρο
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα - Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: Η Κύπρος καταγράφει πλέον το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας από το 2001

 06.11.2025 - 14:05
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

  •  06.11.2025 - 11:34
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

  •  06.11.2025 - 12:40
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

  •  06.11.2025 - 09:30
Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

  •  06.11.2025 - 11:15
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα