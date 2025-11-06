Λετυμπιώτης: Η Κύπρος καταγράφει πλέον το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας από το 2001

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε τα ακόλουθα: «Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων περιορίστηκε στα 7.099 άτομα, ενώ με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε στα 9.476 άτομα, σημειώνοντας ετήσια μείωση 8,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Η Κύπρος καταγράφει πλέον το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας από το 2001, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και ανθεκτικότητα της οικονομίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για τη στήριξη της απασχόλησης. Η αποκλιμάκωση της ανεργίας σε βασικούς τομείς όπως το εμπόριο, οι κατασκευές, η μεταποίηση και οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, συνδέεται άμεσα με τη συνολική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής αποδίδει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου και της Eurostat σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θετική αυτή πορεία ενισχύει την οικονομία, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία σταθερών, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και να δημιουργηθούν θετικές προοπτικές για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην πατρίδα τους.»