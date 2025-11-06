Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Σύμφωνα με την καταγγελία στην οποία προχώρησε η οικογένεια στη Λευκωσία και έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο omega, η ηλικιωμένη είχε πόνους και κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει. Σύμφωνα με τον γιο της ένας νοσηλευτής που επιχείρησε να την σηκώσει του έπεσε στο έδαφος δύο φορές, με αποτέλεσμα η ίδια να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλε ο γιος της άτυχης γυναίκας αυτή είχε πριν τις αισθήσεις της κανονικά, ενώ τους ενημέρωσαν πως απεβίωσε κατά τη μεταφορά της στο ασθενοφόρο.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της, σύμφωνα με τον καταγγέλλον δεν κατέδειξε ακριβή αίτια, ωστόσο διαπιστώθηκαν τα χτυπήματα στο κεφάλι τόσο από τον κρατικό ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους όσο και από τον ιδιώτη εκ μέρους της οικογένειας Μάριο Ματσάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε όπως λέει η οικογένεια ενώπιον και άλλων μελών της, τα οποία όπως καταγγέλλουν προειδοποίησαν τον νοσηλευτή πως είναι παχύσαρκη η ηλικιωμένη ωστόσο αυτός σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται τους επιχείρησε να τη σηκώσει μόνος καθώς τους είπε ότι «ξέρει τη δουλειά του».

Η οικογένεια ανέφερε πως το περιστατικό που έγινε την περασμένη Τρίτη έχει τεθεί ενώπιον της Αστυνομίας.

