Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

 06.11.2025 - 14:58
Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Καταγγελία σε βάρος νοσηλευτή είδε το φως της δημοσιότητας ο οποίος έσπευσε να παραλάβει ηλικιωμένη από οικία και φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι ενώ στην συνέχεια απεβίωσε.

Σύμφωνα με την καταγγελία στην οποία προχώρησε η οικογένεια στη Λευκωσία και έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στο omega, η ηλικιωμένη είχε πόνους και κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει. Σύμφωνα με τον γιο της ένας νοσηλευτής που επιχείρησε να την σηκώσει του έπεσε στο έδαφος δύο φορές, με αποτέλεσμα η ίδια να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα κατήγγειλε ο γιος της άτυχης γυναίκας αυτή είχε πριν τις αισθήσεις της κανονικά, ενώ τους ενημέρωσαν πως απεβίωσε κατά τη μεταφορά της στο ασθενοφόρο.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της, σύμφωνα με τον καταγγέλλον δεν κατέδειξε ακριβή αίτια, ωστόσο διαπιστώθηκαν τα χτυπήματα στο κεφάλι τόσο από τον κρατικό ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους όσο και από τον ιδιώτη εκ μέρους της οικογένειας Μάριο Ματσάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε όπως λέει η οικογένεια ενώπιον και άλλων μελών της, τα οποία όπως καταγγέλλουν προειδοποίησαν τον νοσηλευτή πως είναι παχύσαρκη η ηλικιωμένη ωστόσο αυτός σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται τους επιχείρησε να τη σηκώσει μόνος καθώς τους είπε ότι «ξέρει τη δουλειά του».

Η οικογένεια ανέφερε πως το περιστατικό που έγινε την περασμένη Τρίτη έχει τεθεί ενώπιον της Αστυνομίας.

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο
Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τρομακτικό video: Η στιγμή που γνωστός Κύπριος γητευτής ερπετών εντόπισε μεγάλη φίνα στη Λεμεσό
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»
VIDEO - Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η απίστευτη αντίδραση της κόρης του για το τραγούδι του στη Eurovision
Έρχεται νέα κατηγορία «mini» αυτοκινήτων – Τι μέγεθος θα έχουν και πόσο θα κοστίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

 06.11.2025 - 14:37
Επόμενο άρθρο

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

 06.11.2025 - 15:05
Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

  •  06.11.2025 - 15:05
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

  •  06.11.2025 - 14:58
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
ΠΟΕΔ: «Όχι» στην πρόταση για Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

ΠΟΕΔ: «Όχι» στην πρόταση για Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

  •  06.11.2025 - 15:42
Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

  •  06.11.2025 - 14:37
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα