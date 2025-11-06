Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

 06.11.2025 - 15:05
Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ερώτηση στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι γνωστό πως αυτή την βδομάδα ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές η κ. Ολγκίν αλλά αυτή η επίσκεψη έπρεπε να επαναδιευθετηθεί για αργότερα.

"Εμείς απαντήσαμε σχεδόν αμέσως [σε επαναδιευθέτηση] , σύμφωνα και με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όμως, θα αναμένουμε να γίνουν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών", ανέφερε.

Σε ερώτηση για καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία για σφετερισμό από τον Τ/κ συνδικαλιστή, Σενέρ Ελτζίλ, ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόμενα και σε παρατήρηση ότι ο Πρόεδρος είχε μαζί του και συναντήσεις, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι για υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης δεν μπορεί η Κυβέρνηση να πει περισσότερα.

"Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω περισσότερη ενημέρωση, και όταν [υποθέσεις] αφορούν ζητήματα που άπτονται ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε", ανέφερε.

Σε ερώτηση για την έκταση του προβλήματος του σφετερισμού ανέφερε ότι διαχρονικά η ΚΔ το θέτει γιατί είναι καταπάτηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην περιουσία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, που για 51 χρόνια βιώνει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το θέμα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί κανείς να υποβαθμίσει και το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη καταδίκες και αποδοχές σε κατηγορίες καταδεικνύει το γεγονός ότι η κατοχική Τουρκία είχε επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει και αυτό το ζήτημα μαζί με τον εποικισμό.

Πρόσθεσε ότι και σε αυτή την προσπάθεια απαντάμε με διπλωματικά επιχειρήματα και στον πυρήνα των προσπάθειών είναι πάντοτε η διεκδίκηση διαφύλαξης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές δίκαιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο
Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τρομακτικό video: Η στιγμή που γνωστός Κύπριος γητευτής ερπετών εντόπισε μεγάλη φίνα στη Λεμεσό
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»
VIDEO - Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η απίστευτη αντίδραση της κόρης του για το τραγούδι του στη Eurovision
Έρχεται νέα κατηγορία «mini» αυτοκινήτων – Τι μέγεθος θα έχουν και πόσο θα κοστίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

 06.11.2025 - 14:58
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Aξιολογούνται όλα τα δεδομένα, συνέχεια στις προσπάθειες για κατάληξη

 06.11.2025 - 15:18

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

Εν αναμονή ανακοινώσεων από ΗΕ η Λευκωσία για νέα ημερομηνία καθόδου Ολγκίν στην Κύπρο

  •  06.11.2025 - 15:05
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

  •  06.11.2025 - 14:58
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
ΠΟΕΔ: «Όχι» στην πρόταση για Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

ΠΟΕΔ: «Όχι» στην πρόταση για Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

  •  06.11.2025 - 15:42
Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

  •  06.11.2025 - 14:37
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα