ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Aξιολογούνται όλα τα δεδομένα, συνέχεια στις προσπάθειες για κατάληξη

 06.11.2025 - 15:18
Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Aξιολογούνται όλα τα δεδομένα, συνέχεια στις προσπάθειες για κατάληξη

Η Κυβέρνηση αξιολογεί όλα τα δεδομένα ενώπιόν της μετά την απόρριψη από την εργοδοτική πλευρά του προσχεδίου συμφωνίας για την ΑΤΑ και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για κατάληξη, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κάλεσε όλους να επιδείξουν υπεύθυνη στάση, ενώ σχολιάζοντας τις αναφορές του ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, για "αόρατο χέρι που ξηλώνει τα πάντα" απάντησε ότι δεν νομίζει οι αναφορές αυτές να είναι αβάσιμες και ότι το λεκτικό που αναγνώστηκε το βράδυ της Κυριακής στη σύσκεψη στο Προεδρικό για τις πρόνοιες των βασικών στοιχείων του πλαισίου συγκλίσεων, είναι το ίδιο με αυτό που στάληκε σε όλες τις πλευρές το πρωί της Τρίτης.

Μιλώντας στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "αυτή η αναφορά [σε κριτήρια και μέτρα] υπήρχε και την Κυριακή το βράδυ, ως αποτέλεσμα της συνάντησης της Παρασκευής για το πλαίσιο των συγκλίσεων".

Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επεδίωξε το πλαίσιο των συγκλίσεων να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και των δύο πλευρών και στο να έχουμε μια μόνιμη συμφωνία και πλήρη αποκατάσταση και επέκτασή της, μέσω κινήτρων και μέτρων που μπορεί η Κυβέρνηση να παρέχει και να λάβει.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση επένδυσε στον διάλογο και τη θεσμική υπευθυνότητα των εταίρων και δυστυχώς "παρατηρούμε ότι κάποιοι συνειδητά δεν επιθυμούν να ενισχυθεί η μεσαία τάξη και οι χαμηλόμισθοι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες και τα δεδομένα της οικονομίας είναι ευνοϊκότερα σχεδόν από ποτέ".

Πρόσθεσε ότι αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και ότι η Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη θεσμική υπευθυνότητα των εταίρων και οι ενέργειες θα συνεχιστούν, με στόχο την κατάληξη.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι όταν υπάρξει η διαμόρφωση από κοινού ενός πλαισίου συγκλίσεων, είναι δεδομένο ότι αν από την μια πλευρά ξεκινήσουν οι επιδιώξεις και αλλαγές, ενδεχομένως και το άλλο μέρος να επιδιώξει άλλες αλλαγές.

"Αρα εδώ η απόσταση που διανύθηκε θα αρχίσει να μεγαλώνει και πάλι", είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο ΚΕ απέρριψε ότι αφήνονται αιχμές κατά της εργοδοτικής πλευράς και πρόσθεσε ότι επιτεύχθηκε πλαίσιο συγκλίσεων σε ένα εντατικό διάλογο με τον ρόλο της Κυβέρνησης ως διαμεσολαβητή.

Ο κ. Λετυμπιώτης συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση θεωρεί ότι αν υπάρξει θεσμική υπευθυνότητα από τους εταίρους μπορεί να υπάρξει κατάληξη.

Σε άλλη ερώτηση για την αναφορά του ΓΓ της ΣΕΚ σε "αόρατο χέρι" ανέφερε ότι τους προκαλεί εντύπωση αυτή η αναφορά και δεν είναι η μόνη, όπως επίσης και το γεγονός ότι "φτάσαμε πολύ κοντά χθες σε κατάληξη αποδοχής του πλαισίου των συγκλίσεων και πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων".

"Για να γίνονται αυτές οι αναφορές από επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν μπορεί να είναι αβάσιμες", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση ενώπιον αδιεξόδου και υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να ληφθούν, με σεβασμό στο, διάλογο και στο πλαίσιο συγκλίσεων.

Ο κ. Λετυμπιώτης απαντώντας σε άλλη ερώτηση, για συσχετισμό της φορολογικής μεταρρύθμισης με την ΑΤΑ, όπως προκύπτει από τοποθετήσεις της ΣΕΚ, ανέφερε ότι καταρτίστηκε πλαίσιο για στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και εργαζομένων, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνδέεται με τη συζήτηση για την ΑΤΑ.

Είπε, εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση ποιό μπορεί να είναι αυτό το "αόρατο χέρι" ότι "δεν μπορώ να ξέρω τι υπονοούσε ο κ. Μάτσας".

"Δεν θα προχωρήσω σε εικασίες, μιλώ με δεδομένα ότι είχαμε ένα πλαίσιο συγκλίσεων πολύ συγκεκριμένο, είμαστε πολύ κοντά στην κατάληξη μόνιμης συμφωνίας και ενώ προσεγγίζουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου, χθες δεν κατέστη εφικτή η αποδοχή από την εργοδοτική πλευρά", ανέφερε.

Προχώρησε λέγοντας για το "αόρατο χέρι" πως "αυτό το λέει ο επικεφαλής μιας μεγάλης συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο οποίος είναι παρών και εμπλέκεται στις συζητήσεις από την πρώτη στιγμή, και βλέπει από που ξεκινήσαμε, τις αφετηρίες των δύο πλευρών, ποιος ήταν ο ρόλος της Κυβέρνησης στην προσπάθεια συγκερασμού, διανύσαμε απόσταση και παρόλα αυτα δεν κατέστη χθες εφικτή η κατάληξη σε μια οριστική συμφωνία".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επικοινωνία με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, απαντήσαμε θετικά στην νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

