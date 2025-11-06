Ecommbx
Ένας 17χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου στο Μεξικό - Έπεσε νεκρός από πυρά
ΔΙΕΘΝΗ

Ένας 17χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου στο Μεξικό - Έπεσε νεκρός από πυρά

 06.11.2025 - 22:31
Ένας 17χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου στο Μεξικό - Έπεσε νεκρός από πυρά

Μόλις 17 ετών είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης εναντίον του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της μεξικανικής πόλης Ουρουαπάν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το Σαββατοκύριακο.

Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο διέπραξε τη δολοφονία.

Ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση εναντίον του Μάνσο. Τον αναγνώρισαν οι συγγενείς του χθες.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν, την πολιτείας όπου έγινε η δολοφονία, είπε πως και άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι εξετάσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο νεαρός άνδρας κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη.

Οι συγγενείς του επιβεβαίωσαν πως ο Ουμπάλντο είχε φύγει από το σπίτι του μία εβδομάδα πριν από την επίθεση.

Ειδικοί είπαν στο Reuters, πως εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν συχνά ανήλικους, που προέρχονται από βίαια και παραμελημένα οικογενειακά περιβάλλοντα, για να διαπράξουν εγκλήματα.

Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών στο Μεξικό, που είναι πιθανό να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 200.000.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

