ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες

 07.11.2025 - 09:42
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες

Το νέο μουσικό venue της Κύπρου που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα του nightlife στη Λευκωσία.

Το Occhio Group, ένας από τους μεγαλύτερους και πρωτοπόρους ομίλους διασκέδασης στην Κύπρο, σε συνεργασία με μια ομάδα επιχειρηματιών, παρουσιάζει το ZAZZA, το νέο ανατρεπτικό μουσικό venue της Λευκωσίας που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη νυχτερινή, και όχι μόνο, διασκέδαση στο νησί.

Zazza-MusicTheater Banner-1.png

Το ZAZZA, εμπνευσμένο από την αποκλειστικότητα των πιο iconic members-only entertainment venues και ενσωματώνοντας την ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένων διεθνών μαγαζιών ζωντανής μουσικής, θα προσφέρει υψηλή αισθητική, live μουσική, και μια ανεπανάληπτη εμπειρία φιλοξενίας.

Στην εμβληματική τοποθεσία του πρώην State Night Club, το ZAZZA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διασκέδαση της πόλης ως live music theater με σχήματα από κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, state-of-the-art ήχο και φωτισμό, cocktail culture, elevated fusion bites και μια εμπειρία σχεδιασμένη για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό στην πρωτεύουσα του νησιού.

«Το ZAZZA είναι ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα και έρχεται να απογειώσει τις νύχτες της Λευκωσίας. Φέρνουμε μια εμπειρία αντάξια των κορυφαίων Αθηναϊκών μαγαζιών ψυχαγωγίας όπου μουσική, αισθητική και φιλοξενία συναντιούνται, προσφέροντας κάτι πραγματικά νέο και περιζήτητο στην πόλη», αναφέρει η ομάδα πίσω από το νέο αυτό πρότζεκτ που τόσο αναμένουμε.
Μείνετε συντονισμένοι, το ZAZZA έρχεται σύντομα.

Instagram: zazza_musictheater

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

