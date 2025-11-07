Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων

 07.11.2025 - 09:40
Στο τραπέζι του Υπουργείου Μεταφορών βρίσκεται η πρόταση για τη δημιουργία τρένου υψηλής ταχύτητας, με στόχο τη διασύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων της Κύπρου. Η πρωτοβουλία θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα αναπτυξιακά έργα των τελευταίων ετών, που εφόσον υλοποιηθε, μπορεί να αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Κύπρου, Μιχάλης Λαμπρινός, χαρακτήρισε το έργο «ιδιαίτερα σημαντικό», υπογραμμίζοντας όμως ότι «θα πρέπει να γίνει με στρατηγική, με ξεχωριστό κεφάλαιο και σαφή σχεδιασμό». Επιπρόσθετα αποκάλυψε οτι δεν καλύπτει το κόστος η Ευρωπαϊκη Ένωση για έναν τέτοιο έργο.

Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο έργο μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στέγασης, εργασίας και ανάπτυξης, ενισχύοντας την περιφερειακή συνοχή και τη βιώσιμη κινητικότητα. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι υπάρχουν προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν , από την πολεοδομική ένταξη της γραμμής, μέχρι τη βιωσιμότητα της επένδυσης και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί, η γραμμή Λευκωσίας - Λάρνακας θεωρείται η πιο βιώσιμη για την αρχική φάση του έργου, λόγω της αυξημένης μετακίνησης πολιτών μεταξύ των δύο πόλεων και της εγγύτητας με το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Το έργο, εάν προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για τις δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο, εντάσσοντας τη χώρα σε μια νέα εποχή πράσινων, γρήγορων και σύγχρονων μετακινήσεων.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

